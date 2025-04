Ras Al Khaimah Tourism verstärkt Führungsteam

Wie die RAKTDA mitteilt, seien die Ernennungen "ein weiterer wichtiger Schritt, um Ras Al Khaimah als eines der führenden Tourismusziele der Region und als „Reiseziel der Zukunft“ zu positionieren". Raki Phillips, CEO der Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, erklärt dazu: "Durch die Verstärkung unseres Führungsteams mit Brent und Emil gewinnen wir zwei weitere große Talente, mit denen wir gemeinsam unsere Agenda im Bereich Tourismus vorantreiben. Im Zuge der Entwicklung von Ras Al Khaimah werden sie dafür sorgen, dass Lebensqualität und nachhaltiges Tourismuswachstum Hand in Hand gehen. Ihr Input wird entscheidend dazu beitragen, unsere Branche voranzutreiben und den Beitrag des Tourismus zum BIP bis 2030 auf ein Drittel zu steigern.“

Wachstum vorantreiben

Mit drei Jahrzehnten Erfahrung im strategischen Tourismusmarketing bei Tourism Australia bringe Brent Anderson wertvolles Fachwissen mit, um die RAKTDA bei der Erschließung neuer Quellmärkte und der Erzielung eines nachhaltigen Besucherwachstums zu unterstützen. In seiner neuen Funktion leitet Anderson das Team der Tourismusentwicklung und verantwortet diesen Bereich zusammen mit den Geschäftsfeldern Marketing und Kommunikation sowie Öffentlichkeitsarbeit und Events. Er verantwortet die Strategie des Emirats mit Schwerpunkt auf dem Ausbau globaler Partnerschaften, der Optimierung von Flugverbindungen und der Förderung von Marketing, Kommunikation und Veranstaltungen durch strategische Kampagnen und globales Engagement.

Emil Petrov unterstützt die RAKTDA ab sofort als Vice President of Strategy and Insights.Petrov bringe mehr als 15 Jahre Erfahrung in strategischer Führung im Tourismus- und Telekommunikationssektor mit. Bei der RAKTDA ist er künftig für die Gestaltung der langfristigen Tourismusvision des Emirats verantwortlich. Auch die Abstimmung von Interessengruppen und die Stärkung der Daten- und Informationskompetenz fällt unter seine Verantwortung. Vor seinem Eintritt bei der RAKTDA leitete Petrov den Bereich Strategische Projekte bei Tourism New Zealand. (red)