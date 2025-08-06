Mein Schiff 5 wird zum TV-Schauplatz für Krimikomödie

Wenn Fernweh auf Fernsehkrimi trifft: Anfang des Jahres wurde die Mein Schiff 5 von TUI Cruises zum schwimmenden Filmset. Vier Wochen lang war das Schiff Kulisse für Dreharbeiten zur neuen RTL-Krimikomödie „Miss Merkel – Mord auf hoher See“, die am 2. September um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird. Auf RTL+ ist der Film bereits vorab abrufbar.

Kreuzfahrt trifft Krimi

Katharina Thalbach schlüpft erneut in die Rolle der cleveren Ex-Kanzlerin Angela Merkel, die sich diesmal nicht mit Politik, sondern mit einem rätselhaften Todesfall an Bord auseinandersetzt. Gedreht wurde unter realen Bedingungen auf hoher See, mit aktiver Beteiligung von Crew und Gästen, die den Dreh hautnah erleben oder als KomparsInnen sogar mitwirken konnten.

„Dieses Filmprojekt an Bord umzusetzen, war auch für uns etwas ganz Besonderes, so Clas Eckholt, Vice President Commercial bei TUI Cruises. "Die Dreharbeiten waren nicht nur ein spannendes Erlebnis für unsere Crew und Gäste, sie zeigen auch, wie wandelbar unsere Flotte ist - unsere Mein Schiff 5 hat sich perfekt in die Filmhandlung eingefügt und wurde so zur authentlischen Kulisse des TV-Krimis."

Einen exklusiven Blick hinter die Kulissen bietet dieses Making-of-Video: YouTube-Link.

Darum geht’s in „Mord auf hoher See“

Angela Merkel begibt sich gemeinsam mit Ehemann Achim (Thorsten Merten) und Bodyguard Mike (Tim Kalkhof) auf eine entspannte Atlantik-Kreuzfahrt – die sich jedoch schon bald zum spannungsgeladenen Krimi entwickelt. Am ersten Abend stirbt Thriller-Star Florian Watzek (Stephan Luca) unter mysteriösen Umständen. Da auch andere berühmte KrimiautorInnen an Bord sind, ist der Kreis der Verdächtigen schnell umrissen – und Merkel alias Thalbach nimmt die Ermittlungen auf.

Sendehinweis: „Miss Merkel – Mord auf hoher See“

Am 2. September 2025, um 20:15 Uhr bei RTL

Bereits vorab verfügbar auf RTL+

(red)