nicko cruises launcht neue True Crime Cruises

Mit einem neuen Themenreise-Format erweitert nicko cruises sein Event-Kreuzfahrtenprogramm: Unter dem Motto „Macht. Mord. Motive“ stehen 2026 gleich drei achttägige True Crime Cruises auf dem Fahrplan – an Bord der Rhein Symphonie, entlang des Rheins. Gäste erwarten fundierte Einblicke in reale Kriminalfälle, spannende Vorträge von renommierten ExpertInnen und atmosphärische Landausflüge zu historischen Schauplätzen.

True Crime trifft Flusskreuzfahrt

Die neuen Reisen verbinden die Entschleunigung einer klassischen Flusskreuzfahrt mit dem Nervenkitzel echter Verbrechen – aufbereitet von Ermittlern, Journalistinnen, Autorinnen und forensischen Fachleuten. Thematisch reichen die Inhalte von Profiling und Cold Cases über spektakuläre Wirtschaftskriminalität bis hin zu Justizirrtümern und persönlichen Schicksalen. Eine Krimi-Filmnacht an Bord rundet das Programm jeweils ab.

Drei Formate – drei Perspektiven

„Profiling & Cold Cases“ (9.–16. Juni und 21.–28. Juli 2026) beleuchtet psychologische Täterprofile, Schuldfähigkeit und verdeckte Ermittlungen. Mit an Bord sind u. a. Profiler Carsten Schütte, Personenschützer Dieter Aurass und der forensische Psychiater Dr. Thorsten Sueße.

„Macht, Mord & Millionen“ (2.–8. September 2026) beschäftigt sich mit der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Kriminalität. Journalisten Christian Herrendorf und Hans Onkelbach (bekannt aus dem Podcast „Kohle, Knast & Kaviar“) analysieren spektakuläre Fälle mit gesellschaftlicher Relevanz.

„Wahre Geschichten aus erster Hand“ (15.–22. August 2026) rückt die persönliche Perspektive in den Mittelpunkt: True Crime-Autorin Harriett Drack (u. a. ZEIT Verbrechen) und Ex-Kriminalhauptkommissar Frank Schröder gewähren tiefe Einblicke in ihre Arbeit und ausgewählte reale Fälle – zwischen Tatort und literarischer Aufarbeitung.

Atmosphäre, Kulinarik und Komfort

Die Rhein Symphonie wurde zur Saison 2025 umfassend modernisiert. Das Flussschiff bietet stilvolle Kabinen, ein großzügiges Sonnendeck, ein Panorama-Restaurant sowie eine elegante Bar, in der die Lesungen und Gespräche stattfinden. Die Route führt durch landschaftlich reizvolle Regionen – ergänzt durch geführte Stadtrundgänge mit kriminalhistorischem Bezug.

Weitere Informationen erhalten Reisebüros unter: www.gemeinsamaufkurs.de oder über die Agentur-Hotline +49 (0) 711 / 24 89 80 555 (red)