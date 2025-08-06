tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | mietwagen

Sunny Cars: Last-Minute dominiert den Juli 2025


Sunny Cars
Im Hochsommermonat Juli stieg die Nachfrage nach Ferienautos deutlich – vor allem kurzfristige Buchungen sorgten für einen starken Monat beim Mietwagenanbieter Sunny Cars.

Viele UrlauberInnen nutzten den Juli 2025, um kurzfristig in den Sommerurlaub zu starten – und buchten dabei auch ihren Mietwagen auf den letzten Drücker. Über die Hälfte aller Juli-Buchungen bei Sunny Cars entfiel auf Abreisen im Juli und August, weitere 22% auf den September.

Leicht steigende Preisen zur Hauptsaison

Ein Blick auf die Preise zeigte sich einmal mehr: Last-Minute kommt oft teurer. Der durchschnittliche Buchungswert stieg im Vergleich zum Frühbuchermonat März um rund 15 EUR und lag im Juli bei 470 EUR – bei einer durchschnittlichen Mietdauer von acht Tagen. „Der leichte Preisanstieg in der Hauptsaison ist jedes Jahr zu beobachten“, erklärt Sunny-Cars-Geschäftsführer Thorsten Lehmann. „Hintergrund ist die stark steigende Nachfrage nach Mietwagen in den Sommerferien.“

Verglichen mit Juli 2024 blieb das Preisniveau aber insgesamt weitgehend konstant. In den beliebtesten Mittelmeerländern wie Spanien, Portugal und Griechenland bewegten sich die Preise auf Vorjahresniveau. Italien hingegen verzeichnete einen Anstieg von rund 12% gegenüber dem Vorjahr.

Top-Ziele im Juli 2025

Die meisten Mietwagenbuchungen entfielen im Juli 2025 auf folgende Länder:

  1. Spanien
  2. Griechenland
  3. Italien
  4. Portugal
  5. USA

(red)


Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



