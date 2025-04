HolidayCheck-Analye: GenZ entdeckt Pauschalreisen für sich

Laut Deutschem Reiseverband (DRV) entfallen rund 50% des Umsatzes im Urlaubs- und Freizeitreisesegment auf Pauschal- und Bausteinreisen. Eine aktuelle HolidayCheck-Studie zeigt nun, dass besonders die Gen Z die Pauschalreise für sich entdeckt. Im Gegensatz zu den Baby Boomern, die oft an traditionellen oder sogar negativen Vorstellungen festhalten, hat die junge Generation längst die modernen Möglichkeiten dieser Reiseform erkannt.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Zwei Drittel der Deutschen haben bereits eine Pauschalreise gemacht. 87% der Gen Z planen, dies erneut zu tun - mehr als bei den Baby Boomern.

Die Gen Z bewertet Pauschalreisen als erlebnisreicher, vielfältiger und flexibler als Baby Boomer.

Alle befragten Generationen wünschen sich mehr Flexibilität und Möglichkeiten zur Individualisierung.

Gen Z setzt auf Pauschalreisen

Rund zwei Drittel der deutschen Bevölkerung haben bereits eine Pauschalreise unternommen. Besonders auffällig: Mehr als die Hälfte der Gen Z und Millennials haben in den letzten zwölf Monaten eine Pauschalreise gebucht - im Vergleich dazu sind es bei den Baby Boomern 'nur' etwas mehr als ein Drittel. Bei der Zukunftsplanung lauten das Ergebnis wie folgt: Während sich 70% der Baby Boomer auch künftig eine Pauschalreise vorstellen können, sind es in der Gen Z ganze 87%.

Nina Hammer, Pressesprecherin von HolidayCheck, erklärt weiter: „Diverse Studien belegen, dass die Gen Z eine Generation der Vielreisenden ist. Sie lösen sich zunehmend vom klassischen Modell des einmaligen großen Sommerurlaubs und bevorzugen stattdessen mehrere Reisen im Jahr, die durchaus auch pauschal gebucht werden. Wichtig ist ihnen dabei vor allem, aus vielfältigen und flexiblen Reiseerlebnissen auswählen zu können, die sich individuell an ihre Bedürfnisse und Budgets anpassen lassen.“

Allgemein positives Bild

Pauschalreisen werden überwiegend positiv wahrgenommen. In einer offenen Abfrage, bei der die Studienteilnehmer spontan Begriffe nennen sollten, die sie mit Pauschalreisen verbinden, gaben 23% der Befragten „All-Inclusive“ und 14% „bequem und unkompliziert“ als Begriffe an. Fast ein Drittel der Teilnehmer konnte keine negativen Aspekte nennen. Die Wahrnehmung unterscheidet sich jedoch zwischen den Generationen: Baby Boomer sehen Pauschalreisen als bequem und sicher, während die Gen Z sie auch als erlebnisreich, vielfältig und authentisch empfindet. Zudem verbindet die Gen Z Pauschalreisen stärker mit Flexibilität, Spontanität und Unabhängigkeit.

Fazit: Mehr Flexibilität erwünscht

„Unsere Studie zeigt, dass jüngere Generationen Pauschalreisen gegenüber positiver eingestellt sind als zum Beispiel die Baby Boomer. Sie gehen offenbar unvoreingenommener an das Thema heran und sind besser über die modernen Möglichkeiten von Pauschalreisen informiert. Im Gegensatz dazu scheinen Baby Boomer, die viele Jahre aus dem Katalog gebucht haben, Pauschalreisen noch immer als weniger flexible und vielseitige Reiseform wahrzunehmen“, erklärt Nina Hammer.

Trotz einer generationsübergreifenden positiven Wahrnehmung von Pauschalreisen bleibt der Wunsch nach flexiblem Reisen ein zentrales Thema. Für 24% der Befragten, die bisher noch keine Pauschalreise gebucht haben, wäre die Möglichkeit, mehr Gestaltungsspielraum zu haben, entscheidend, um diese Reiseform in Zukunft in Betracht zu ziehen. Aber auch unter denjenigen, die bereits Pauschalreisen buchen, gibt es den Wunsch nach mehr Möglichkeiten zur Individualisierung: So sind sich alle befragten Generationen einig, dass sie mehr Flexibilität bei Ausflügen schätzen würden. Rund 40% der Gen Z wünscht sich außerdem eine größere Auswahl an Unterkünften sowie individuellere Gestaltungsoptionen beim Transfer oder der Verpflegung.

Auswertungsgrundlage: Die verwendeten Daten beruhen auf einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Umfrage der Media Market Insights in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut KANTAR, an der 1.003 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren im Zeitraum vom 04.11.2024 bis 11.11.2024 teilnahmen. (red)