G Adventures enthüllt Astro-Analyse für Solo-Reisen

Zur Feier der Einführung von „Solo-ish“ - der ersten Reiseart, die exklusiv auf die Bedürfnisse von Alleinreisenden zugeschnitten ist - hat G Adventures die Buchungsdaten aus 12 Monaten analysiert um herauszufinden, wie und wohin welches Sternzeichen reist. Das Ergebnis: eine unterhaltsame Auswertung, die Buchungstrends zeigt und wie Sternzeichen möglicherweise mit Reiseentscheidungen zusammenhängen. Und selbst wenn nicht - kann man es doch als kreative Inspiration und Anregung für die nächste Reise nutzen.

Erkenntnisse der Astro-Analyse:

Laut G Adventures ergeben sich aus der Analyse so folgende Erkenntnisse: Krebse und Löwen buchen weltweit am häufigsten Solo-Abenteuerreisen. Das Sternzeichen Schütze verzeichnet die meisten Buchungen von weiblichen Alleinreisenden, während der Zwilling bei Männern dominiert. Skorpione, die "immer neugierig auf die Welt und sich selbst sind", haben das höchste Durchschnittsalter unter den Alleinreisenden, während Jungfrauen das niedrigste Durchschnittsalter aufweisen. Steinböcke buchen bevorzugt über Reisebüros, Jungfrauen hingegen am ehesten direkt. Fische neigen dazu, ihre Reisen in letzter Minute zu planen, wohingegen Wassermänner und Waagen als die organisiertesten Sternzeichen gelten und am frühesten buchen.

So reisen die Sternzeichen:

WASSERMANN: Luftzeichen (20. Jänner – 18. Februar)

Wassermänner sind laut G Adventures-Analyse bekannt dafür, abseits der ausgetretenen Pfade zu reisen und die Natur in all ihrer Schönheit zu erkunden. Sie schwimmen gerne gegen den Strom, stellen Dinge auf den Kopf und sicher, dass kein Tag wie der andere aussieht. Für dieses selbstbewusste Luftzeichen zählen Nordafrika und der Nahe Osten zu den bevorzugten Reisezielen. Ihre technische und analytische Art spiegelt sich in der Buchungsstatistik wider: Wassermänner planen ihre Reiseabenteuer mit Vorliebe frühzeitig.

Reisebeispiel für alleinreisende Wassermänner: Solo-ish Egypt - Hier können Reisende die Großen Pyramiden von Gizeh bestaunen, eine von Frauen geführte Gemeinschaftsküche unterstützen und über den Nil segeln. In einem nubischen Dorf genießen die Teilnehmenden dann noch ein Essen mit der lokalen Gemeinschaft. 9 Tage ab 1.349 EUR p.P.

FISCHE: Wasserzeichen (19. Februar – 20. März)

Fische sind, so der Reiseveranstalter, "wunderbar mitfühlende und rücksichtsvolle ReisebegleiterInnen". Ihre träumerische und einfühlsame Art ermögliche ihnen oft, die Welt aus einer einzigartigen Perspektive zu betrachten. Dabei folgen sie stets ihrem Bauchgefühl - kein Wunder, dass sie zu den Sternzeichen gehören, die am häufigsten in letzter Minute buchen. Aufgrund ihrer Vorliebe für Ruhe und Gelassenheit überrascht es nicht, dass sie sich oft für Reisen entscheiden, die das Meer in den Mittelpunkt stellen. Tatsächlich zählen Fische zur zweitgrößten Gruppe, die eine Reise in die Antarktis bucht.

Reisebeispiel für alleinreisende Fische: Solo-ish Greece - Sonnige Strände, weiße Dörfer und Sonnenuntergänge über dem Mittelmeer verbinden sich auf diesem inselbasierten Abenteuer. Die Reise beginnt in Athen und führt über die Feinschmecker-Insel Tinos, das stilvolle Santorini und die charmanten Gassen von Naxos. 9 Tage ab 2.399 EUR p.P.

WIDDER: Feuerzeichen (21. März – 19. April)

Laut den Daten von G Adventures sind Widder unter allen Sternzeichen am ehesten dazu geneigt, „Classic“-Reisen zu buchen. Doch dank ihres Muts, ihrer Kühnheit und ihres Ehrgeizes zieht es sie ebenso zu abenteuerlichen Reisezielen. Tatsächlich sind sie das Sternzeichen, welches am häufigsten ein Abenteuer in Mittelamerika bucht - doch auch Reisen in Europa stehen bei ihnen hoch im Kurs. Obwohl Widder oft als impulsiv gelten, zeigen die Daten, dass sie weder zu den Last-Minute-Buchenden noch zu den Frühbuchenden zählen.

Reisebeispiel für alleinreisende Widder: Solo-ish Belize – Von einem Tortilla-Workshop bei der „Women’s Cooperative“ in San Antonio bis hin zu einem Besuch der heiligen Maya-Höhlen von Actun Tunichil Muknal: Auf dieser Reise tauchen Teilnehmende tief in die Kultur und Natur Belizes ein. Momente voller Adrenalin wechseln sich ab mit entspannten Stunden an traumhaften Stränden. 7 Tage ab 1.049 EUR p.P.

STIER: Erdzeichen (20. April – 20. Mai)

Stiere schätzen Sicherheit und Gruppenreisen bieten ihnen den nötigen Rückhalt für ihre Abenteuer als Alleinreisende. Als Erdzeichen genießen sie die beruhigende Wirkung einer festen Routine und ruhigen Umgebungen. Laut den Daten von G Adventures gehören Stiere zu den Sternzeichen, die am häufigsten eine aktive Reise buchen, bei der sie durch Wanderungen durch atemberaubende Landschaften und die Nähe zur Natur eine tiefe Verbindung zur Erde aufbauen können. Asien ist ihr bevorzugtes Reiseziel, doch sie gehören auch zu den Sternzeichen, die am zweitmeisten eine Reise nach Mittelamerika buchen.

Reisebeispiel für alleinreisende Stiere: Solo-ish Bali - Ein Abenteuer für Körper, Geist und Seele. Die Reise umfasst Besuche von beeindruckenden Wasserfällen, Fahrradtouren durch Reisfelder, Übernachtungen in einem Berghaus, eine Wanderung auf den Mount Batur bei Sonnenaufgang und das Schwimmen mit Mantarochen. 10 Tage ab 1.249 EUR p.P.

ZWILLINGE: Luftzeichen (21. Mai – 20. Juni)

Als entspannte und gesellige Reisende haben Zwillinge kein Problem mit kurzfristigen Änderungen und bevorzugen Gesellschaft – daher ist eine Gruppenreise die perfekte Wahl für alleinreisende Zwillinge. Als drittgrößte Buchendengruppe insgesamt machen die unkomplizierten Zwillinge auch den größten Anteil an männlichen Reisenden aus und gehören zu den Top drei Sternzeichen, die direkt buchen. Sie buchen am zweithäufigsten eine Reise nach Nordafrika und in den Nahen Osten. Ihr Top-Reiseziel dürfte dennoch Peru sein.

Reisebeispiel für alleinreisende Zwillinge: Solo-ish Peru - Angefangen mit einem Kochkurs in Lima, tauchen die Teilnehmenden in einen gemeinschaftsorientierten Tag im Heiligen Tal ein. Es gibt ausreichend Freizeit, um in heißen Quellen zu entspannen, antike Ruinen zu entdecken, durch lebendige Märkte zu schlendern und eine magische Zugfahrt zur „verlorenen Stadt“ Machu Picchu zu genießen. 9 Tage ab 1.729 EUR p.P.

KREBS: Wasserzeichen (21. Juni – 22. Juli)

Dieses Wasserzeichen liegt bei den Alleinreisen auf G Adventures-Trips an erster Stelle. Schon in jungen Jahren machen sich Krebse auf, die Welt zu entdecken und stellen auch den größten Anteil der Alleinreisenden im Alter von 18 bis 39 Jahren. Ganz ihrem Wasserzeichen treu, gehören sie zu den Sternzeichen, die am häufigsten marinebasierte Abenteuer buchen. Im Vergleich zu anderen Sternzeichen haben sie die meisten Reisen nach Afrika gebucht, lieben aber auch Australien und Neuseeland.

Reisebeispiel für alleinreisende Krebse: Solo-ish Neuseeland – Auf dieser Reise können Outdoor-LiebhaberInnen auf dem Lake Mapourika kajaken und die spektakuläre Landschaft des Fiordland Nationalparks bei einer eintägigen Bootstour entdecken. Es bleibt auch Zeit, mehr über die reichen Traditionen der Māori-Kultur von lokalen GastgeberInnen zu erfahren oder Schluchten- und Gletscherwanderungen zu unternehmen. 14 Tage ab 3.649 EUR p.P.

LÖWE: Feuerzeichen (23. Juli – 22. August)

Löwen teilen sich den ersten Platz für die meisten gebuchten Solo-Abenteuerreisen mit Krebsen. Sie sind bekannt für ihre Vorliebe für abenteuerliche Reiseziele. Mit Leidenschaft für das Leben suchen sie nach Trips, die ihrer feurigen Kühnheit entsprechen. Löwen bevorzugen das warme Klima Asiens, wobei Thailand ein absoluter Favorit unter diesem Feuerzeichen ist. Zudem gehören sie zu den Sternzeichen, die bevorzugt über ein Reisebüro buchen.

Reisebeispiel für alleinreisende Löwen: Solo-ish Thailand – Dieser Trip führt Solo-ish-Reisende durch die spannendsten Regionen Thailands. Von den grünen Hügeln Chiang Mais erkunden die Teilnehmenden die Stadt mit einem Tuk-Tuk. In Bangkok erhalten sie eine Einführung in die Kunst der Thai-Massage, unterrichtet von lokalen Profis. Weiter im Süden warten River Tubing, Kanufahren, Longtail-Bootsfahrten und Bambus-Rafting. 12 Tage ab 1.999 EUR p.P.

JUNGFRAU: Erdzeichen (23. August – 22. September)

Jungfrauen sind loyal und strukturiert und gehören damit zu den Sternzeichen, die sich besonders gut für Solo-Reisen eignen. Ihre praktische Art und die Fähigkeit, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, spiegeln sich auch in den Buchungsdaten wider. Jungfrauen stellen die größte Gruppe unter den Direktbuchenden bei G Adventures. Sie haben zudem das jüngste Durchschnittsalter, was darauf hinweist, dass sie die Welt so früh wie möglich entdecken wollen und auf der Suche nach tiefgehenden Begegnungen sind. Dies zeigt sich auch in der höchsten Zahl an Buchungen der „Local Living“-Reisen. Sie buchen am häufigsten eine Reise in die USA oder innerhalb Europas - das Land, das sie jedoch am meisten interessiert, ist Costa Rica.

Reisebeispiel für alleinreisende Jungfrauen: Solo-ish Costa Rica – Diese Reise führt tief ins Herz von Costa Ricas eindrücklicher Biodiversität und gibt Reisenden die Möglichkeit, von der lokalen Gemeinschaft zu lernen. Zu den Höhepunkten gehören ein Besuch eines lokalen Kaffeeprojekts in Sarapiquí, ein mehrtägiger Aufenthalt zwischen den Vulkanen von Arenal und den Nebelwäldern von Monteverde sowie Zeit zum Entspannen an den Stränden von Manuel Antonio. 8 Tage ab 1.149 EUR p.P.

WAAGE: Luftzeichen (23. September – 22. Oktober)

Waagen gehören laut G Adventures sowohl zu den extrovertierten als auch zu den entspannten Sternzeichen. Sie schwimmen gerne mit dem Strom und verbringen nicht gern Zeit allein. Sie interessieren sich für Abenteuerreisen, um ihre Liebe zur Schönheit und zum Nervenkitzel zu vereinen. Deshalb gehören sie zu denjenigen, die oft Aktivreisen bei G Adventures und die meisten Südamerika-Trips buchen.

Reisebeispiel für alleinreisende Waagen: Solo-ish Colombia – Von den pulsierenden Straßen Medellíns bis hin zur magischen Küste von Cartagena erleben die Reisenden auf dieser Reise die Besonderheiten und verborgenen Schätze eines Landes voller Höhepunkte. Sie führt durch die üppigen Dschungelpfade des Tayrona-Nationalparks und hinauf zum legendären Felsen von Guatapé, wo die Teilnehmenden bei lokalen Gerichten und Kaffee ihre Batterien aufladen können. 8 Tage ab 1.779 EUR p.P.

SKORPION: Wasserzeichen (23. Oktober – 21. November)

Skorpione sind manchmal gerne allein unterwegs, schätzen aber die Interaktionen und die verschiedenen Facetten von Gruppenreisen. Sie sind bekannt für ihre Neugier - nicht nur auf die Welt, sondern auch auf sich selbst. Skorpione weisen das höchste Durchschnittsalter aller Alleinreisenden auf. Sie gehören zu den Sternzeichen, die am ehesten eine Reise nach Thailand buchen, lieben aber auch Reisen nach Mittelamerika. Die G Adventures-Daten zeigen, dass das Wasserzeichen besonders an der „Local Living“-Reiseart interessiert ist.

Reisebeispiel für alleinreisende Skorpione: Solo-ish Mexiko - Die Magie Mexikos ist auf dieser Erlebnisreise über die Yucatán-Halbinsel spürbar. Die Gruppe taucht in den alten Maya-Glauben ein, erfrischt sich in den türkisfarbenen Gewässern verborgener Cenoten, schlendert durch die charmanten Straßen von Mérida und beobachtet Wildtiere im Biosphärenreservat Sian Ka’an. 9 Tage ab 1.579 EUR p.P.

SCHÜTZE: Feuerzeichen (22. November – 21. Dezember)

Schützen sind bekannt für ihre gleichzeitige Sehnsucht nach Kultur und Abenteuer. Sie sind leidenschaftliche Reisende, die auf ihren Trips viel lernen wollen – je außergewöhnlicher das Ziel, desto besser. Laut den Daten von G Adventures bevorzugen sie warme Reiseziele und buchen am häufigsten Reisen nach Asien, insbesondere nach Vietnam. Sie gehören außerdem zu den Sternzeichen, die am zweithäufigsten direkt bei G Adventures buchen.

Reisebeispiel für alleinreisende Schützen: Solo-ish South Korea – Von köstlichem Essen über architektonische Meisterwerke bis hin zum Charme traditioneller Hanok-Dörfer – Südkorea ist unglaublich vielfältig. In Seoul - vielleicht sogar beim Karaoke - taucht die Reisegruppe in die Energie der Metropole ein, erkundet die historischen Schätze von Gyeongju-si und genießt das Küstenflair von Busan. 9 Tage ab 3.199 EUR p.P.

STEINBOCK: Erdzeichen (22. Dezember – 19. Jänner)

Steinböcke lieben einen gut durchdachten Plan – je strukturierter, desto besser. Sie meiden Risiken und bevorzugen Reiseziele, die sie bereits kennen. Nicht überraschend zeigt die G Adventures-Datenanalyse, dass sie das Sternzeichen sind, das am ehesten über ein Reisebüro bucht – was darauf hinweist, dass sie Expertise und Unterstützung bei der Reiseplanung schätzen. Doch hinter ihrer planungsorientierten Art steckt oft auch ein rebellischer Geist: Nicht selten sind Steinböcke die Letzten, die eine Feier verlassen.

Reisebeispiel für alleinreisende Steinböcke: Solo-ish Italy – Auf dieser Reise durch Norditalien können Steinböcke Dolce Vita genießen. Sie tauchen bei einer Stadttour tief in die Geschichte von Florenz ein, erkunden den spektakulären Küstenpfad der Cinque Terre, genießen eine Bootsfahrt auf dem Comer See und lassen sich von der Magie Venedigs verzaubern. 9 Tage ab 2.479 EUR p.P.

*Die Daten basieren auf Buchungen von Alleinreisenden zwischen dem 01.12.2023 und dem 30.11.2024.

(red)