Aerticket: Torsten Lampe als neuer CTO

Torsten Lampe kam bereits mit Wirkung zum 1. Dezember 2024 von der PMA Strategy Advisory & Technology Solutions GmbH zur Aerticket Gruppe, wo er als Co-Founder und Managing Director tätig war. Während seiner Zeit bei PMA zählten namhafte touristische Unternehmen wie Dertour oder Luxair zu den Kunden, die zu Themen wie Systemimplementierung, Datenqualität, Automation, Digitalisierung etc. beraten wurden. Davor war Torsten Lampe Chief Operating Officer und Chief Technology Officer bei der FTI Group in München.

Investition in Digitalisierung & Innovation

Mit seiner langjährigen Erfahrung in Führungspositionen und seiner Expertise im Bereich Traveltech und Prozessgestaltung soll Torsten Lampe die digitale Transformation und Innovationsstrategie der Aerticket Gruppe vorantreiben. Sein "tiefgehendes Verständnis für die Touristik- und Non-Touristik-Bereiche" soll das Unternehmen dabei unterstützen, effizientere Prozesse zu implementieren und erstklassige IT-Lösungen zu entwickeln.

"Wir freuen uns sehr, Torsten Lampe als neuen Chief Technology Officer in unserem Team begrüßen zu dürfen.“, sagt Holger Taubmann, COO der Aerticket Gruppe und merkt weiter an: „Mit einem erfahrenen CTO investieren wir noch mehr in Digitalisierung, Automation und Innovationen, um unseren technischen Vorsprung auszubauen."

"Die Ernennung von Torsten Lampe zum CTO ist ein wichtiger Schritt für uns.“, ergänzt Rainer Klee, Gründer und CEO von Aerticket. „Seine langjährige Karriere und seine Erfolge in der Entwicklung und Implementierung von IT-Lösungen sprechen für sich. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die spannenden Entwicklungen, die vor uns liegen.“, fährt Klee fort. (red)