Modernisierte Emirates B-777 kommt dauerhaft nach Wien

Damit ist Wien die vierte Stadt im europäischen Streckennetz der Fluggesellschaft, die die verbesserte Boeing 777 mit vier Kabinenklassen erhält. Der Emirates-Flug EK126 startet um 21:45 Uhr in Wien und kommt am nächsten Tag um 6:25 Uhr in Dubai an. Der Rückflug EK125 startet um 15:40 Uhr in Dubai und landet um 18:50 Uhr in Wien. Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Verbesserte Kabinenausstattung

Mit der Einführung der modernisierten Boeing 777 auf Flügen von und nach Wien wird Emirates die Stadt weiterhin mit ihren erstklassigen Produkten bedienen, darunter die Premium Economy sowie eine modernisierte Innenausstattung und verbesserte Kabinen in den anderen Klassen. Die Boeing 777 mit vier Kabinenklassen verfügt über acht Suiten in der First Class, 40 Business Class-Sitze in 1-2-1-Konfiguration, 24 geräumige Premium Economy-Sitze und 256 ergonomisch gestaltete Economy-Sitze.

In einer Emirates Boeing 777 mit vier Klassen sind die 24 Premium Economy-Sitze in einer 2-4-2-Anordnung mit 6-fach verstellbaren Kopfstützen für zusätzlichen Komfort und Platz angeordnet – was sie zur idealen Wahl für Geschäfts- und Urlaubsreisende macht. Die 40 Sitze in einer 1-2-1-Konfiguration gewährleisten, dass alle Business Class Reisende direkten Zugang zum Gang haben. Jeder Sitz lässt sich in ein komfortables, flaches Bett verwandeln, das bis zu zwei Meter lang ist und über eine gepolsterte Kopfstütze für zusätzlichen Komfort verfügt.

Im Rahmen des umfangreichen Flottenumrüstungsprojekts hat Emirates bisher zehn modernisierte Boeing 777-Flugzeuge in Dienst gestellt, die derzeit nach Genf, Zürich, Brüssel, Haneda, Riad, Kuwait, Dammam und Chicago fliegen.

Zwei Jahrzehnte Engagement für Österreich

Emirates feierte kürzlich 20-jähriges Jubiläum in Österreich, nachdem die Fluggesellschaft 2004 ihre Dienste nach Wien aufgenommen und bisher mehr als 5 Mio. Passagiere auf über 20.500 Flügen zwischen Wien und Dubai sowie darüber hinaus über das globale Netzwerk der Fluggesellschaft gereist sind. Emirates leiste auch einen wichtigen Beitrag zu den österreichischen Exporten und Importen mit knapp 250.000 Tonnen Fracht, die in den letzten zehn Jahren von und nach Wien transportiert wurden. Das langjährige Engagement der Fluggesellschaft werde durch die laufenden Recruitment-Kampagnen für Cabin Crew Mitglieder in Österreich weiter gefestigt, so die Airline in einer Aussendung. (red)