Dertour Austria bietet TravelCompass-Schulungen

Mit dem TravelCompass können Agents sämtliche Leistungen der Dertour Group Marken von Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Aldiana auf einer Plattform buchen - ohne Anforderungscodes oder Codierungen. Die Kombination verschiedener Reiseleistungen ist damit noch einfacher möglich - was die Arbeit am Counter erheblich erleichtert.

Für die optimale Nutzung des neuen webbasierten Buchungssystems bietet Christian Harrer, Key Account Salzburg und Trainee Specialist Dertour Austria, interessierten Agents Online-Schulungen dazu an.

TravelCompass-Schulungen

In der Basis Schulung stellte Christian Harrer den Teilnehmenden in 1,5 Stunden erst die neue Buchungsplattform vor und zeigt ihnen dann die wichtigsten Bedienhilfen. Anschließend werden gemeinsam Buchungen mit verschiedensten Bausteinen, Rundreisen, Kreuzfahrten und Stop-Over-Flügen vorgenommen. Ziel ist es ein umfassendes Bild zu geben, wie der Travel Compass die Arbeit mit den Marken der DER Touristik vereinfachen kann.

In der einstündigen Update Schulung erfahren die Teilnehmenden dann weiterführende Informationen zum TravelCompass.

Termine im Überblick:

21. November 2024: Basis - 08:00 - 09:30 Uhr | Update - 12:00 - 13:00 Uhr

17. Dezember 2024: Update - 08:00 - 09:00 Uhr - | Basis - 12:00 - 13:30 Uhr

Anmeldung:

zu den November Terminen unter: vertrieb@dertour.at

zu den Terminen im Dezember HIER (red)