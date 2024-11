Ryanair kündigt Cyber Week an

Ryanair gab gestern Details zur Cyber Week 2024 bekannt. Im Rahmen derer wird es jeden Tag einen anderen einmaligen Deal für KundInnen geben. Darunter auch spezielle Angebote für Silvester, Ostern und Städtereisen, die exklusiv auf Ryanair.com sowie der Ryanair-App verfügbar sind.

Ryanair-E-Mail-Abonnenten erhalten außerdem vor Beginn der Cyber Week Aktionscodes direkt in ihren Posteingang. Interessierte sollten sich demnach bereits vorher unter ryanair.com registrieren.

Jeden Tag ein neues Angebot

Dara Brady, Ryanairs Chief Marketing Officer, sagt dazu: "Wir freuen uns, unsere größte Werbeaktion des Jahres zu starten - den Cyber Week Sale von Ryanair. In dieser Cyber Week haben wir in den 8 Tagen (25. November - 2. Dezember) einige unglaubliche Angebote, darunter Preisnachlässe für Silvester, Ostern und Städtereisen. Schauen Sie also jeden Tag auf Ryanair.com/der Ryanair-App vorbei, um zu sehen, welche aufregenden Cyber Week-Schnäppchen Sie machen können." (red)