MSC Poesia: Metropolen-Route ab Hamburg im Winter 2025/26

MSC Cruises gab heute bekannt, dass die MSC Poesia für die Wintersaison 2025/26 in der Hansestadt positioniert wird. Die erste Kreuzfahrt der insgesamt 18 Abfahrten ab Hamburg ist für den 12. Oktober 2025 geplant. Im Anschluss wird das Schiff bis zum 2. Februar 2026 jeden Sonntag zu 7-Nächte-Kreuzfahrten in See stechen. Buchbar sind die Winterrouten 2025/26 ab Mittwoch, 20. November 2024.

Metropolen-Hopping abseits der Hochsaison

Die Route eignet sich besonders gut für die Herbst- und Wintermonate, da die Reiseziele gerade zur Weihnachtszeit mit ihrem Lichterglanz, den Weihnachtsmärkten und lokalen Spezialitäten begeistern. Die MSC Poesia wird ab Hamburg, Rotterdam, Seebrügge (nahe Brügge, auch Ausflüge nach Brüssel möglich), Le Havre (Paris ist gut erreichbar) und Southampton (etwa für Ausflüge nach London) anlaufen. Mit verlängerten Hafenaufenthalten von bis zu zwölf Stunden können die Gäste ihre Zeit an Land optimal nutzen. Der Zustieg wird in jedem Hafen möglich sein, so dass die Gäste viele komfortable Anschluss- und An-/ Abreisemöglichkeiten haben.

Im Sommer 2026 wird die MSC Poesia anschließend auf eine völlig neue Kreuzfahrtroute starten und erstmals ab/bis Seattle spektakuläre Reisen nach Alaska unternehmen.

Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)