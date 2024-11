Weltweitwandern 2025: Umweltschonend, überraschend echt

„Wir stellen ein großes Interesse an nachhaltig konzipierten Wander-Erlebnisreisen fest. Der Wunsch, touristisch weniger bekannte Regionen aktiv, achtsam und gemeinsam in einer Gruppe zu erkunden und dabei authentische Erlebnisse in der Natur zu genießen, steht bei vielen Reisenden nun an oberster Stelle ihrer Bedürfnisse“, beobachtet Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade.

Dieses Ergebnis spiegele auch die Reisetrends der gesamten Touristikbranche wider: Statt des permanenten „Immer schneller und immer mehr“ und auch aufgrund der Konfrontation mit oftmals negativen Nachrichten wachse das Bedürfnis nach bewussten Auszeiten mit einmaligen Erlebnissen und schönen, bleibenden Erinnerungen, nach Achtsamkeit, Gemeinsamkeit und einer respektvollen und nachhaltigen Art des Reisens. Das gewählte Reiseziel sollte touristisch noch ein Geheimtipp sein – eine sogenannte Detour Destination - und einmalige Naturschauplätze offenbaren. Im Sommer gehe es immer öfter in den kühleren Norden (Coolcation), Frühjahr und Herbst seien hingegen für Reisen in Mittelmeer-Länder attraktiv. Mit 204 nicht alltäglichen Wander-Erlebnisreisen in 73 Länder bediene Weltweitwandern die fünf aktuellen Reisetrends 2025, so der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Reisebeispiel Trend 1: Nachhaltige Erlebnisse

Bei der zehntägigen Wander-Erlebnisreise „Marokko – Die rote Erde des Tassaout“ steht das Erleben einer einzigartigen Naturlandschaft im Vordergrund. Auf einfachen Tagestouren wandert die Gruppe auf Maultierpfaden und Dorfwegen durch das malerische, farbenfrohe Tassaout-Tal am Fuß des Hohen Atlas. Dabei vermittelt der begleitende Local Guide den Reisenden auch einen intensiven Einblick in das heutige Landleben der Berber. Berührendes Erlebnis: das traditionelle marokkanische Abendessen im Zeltcamp in malerischer, einsamer Gebirgslandschaft unter dem Sternenhimmel. Buchungsinfo: Die 10-tägige Wander-Erlebnisreise „Marokko – Die rote Erde des Tassaout“ ist ab 1.790 Euro/Person inkl. Flug unter www.weltweitwandern.com buchbar. Die CO2-Kompensation der von Weltweitwandern gebuchten Flüge ist im Reisepreis enthalten.

Reisebeispiel Trend 2: Gemeinsam reisen

Bei einer Reise in die Mongolei werden Fremden Vertraute, „Teambuilding“ ist Teil des Reiseerlebnisses: Während der 16-tägigen Wander-Erlebnisreise „Von Ger zu Ger inmitten der Mongolei“ stehen wunderbare Naturschauplätze wie die rot glühenden Klippen von Bajandsag oder die Singende Dünen in der Wüste Gobi auf dem Programm. Das gemeinsame Erleben von besonderen Momenten wie beispielsweise die Übernachtung im traditionellen Ger bei Nomaden schweißt zusammen und bleibt unvergessen.

Reisebeispiel Trend 3: unbekannte Urlaubsregionen kennenlernen

Überraschend und beeindruckend, welch Naturschönheiten Weltweitwandern-Gäste auf ihrer zehntägigen Wander-Erlebnisreise „Serbien - Schönheit des Balkans“ entdecken: die Stopic-Höhle mit ihren einmaligen Karstformationen, den Drina – Canyon, das Homolje – Gebirge mit seinen Wassermühlen oder das legendäre Eiserne Tor der Donau im Nationalpark Derdap.

Reisebeispiel Trend 4: Coolcation – auf in den Norden

In den Sommermonaten herrschen in Estland, Lettland und Litauen angenehme Temperaturen - ideal, um die kleinen baltischen Länder mit ihrer landschaftlichen Schönheit und hohen Dichte kultureller Sehenswürdigkeiten aktiv näher kennenzulernen. Auf der einwöchigen Reise „Das Baltikum: Dünen, Moore & Geschichte“ besuchen die Gäste die Hauptstädte Vilnius, Riga und Tallinn. Es geht vorbei an mittelalterlichen Wasserburgen, zur imposanten Kurischen Nehrung voll mächtiger Sanddünen, idyllischer Fischerdörfer und endloser Strände, durch drei Nationalparks und entlang der malerischen Ostseeküste. Die Moorwanderung im Endla Naturschutzgebiet hinterlässt wohlig-beschwingte Eindrücke.

Reisebeispiel Trend 5: Flexibel bleiben – Nebensaison buchen

Im Frühjahr präsentiert sich Umbrien besonders grün: Beste Voraussetzung, jetzt diesen Teil Italiens kennenzulernen. Bei der Wander-Erlebnisreise „Umbrien - Hügel, Burgen, Cucina Italiana“ stehen aktives Erleben der Landschaft und Genuss feinster italienische Küche im Vordergrund. Weltweitwandern-Guide dieser Tour ist Andreas, bei dem die Gruppe auch zu Gast ist. Mit viel Liebe hat der Österreicher gemeinsam mit seiner Frau das alte Landgut L´Ariete bei Montone renoviert und in ein wunderschönes Agriturismo mit Pool und großem Garten umgewandelt. Viele der Wandertouren starten direkt vor der Haustür und enden abends gesellig am langen Tisch bei Wein, hausgemachter Pasta und regionalen Trüffel-Spezialitäten. (red)