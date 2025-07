Dertour Austria Campus Live Deluxe auf Kreta

Beim Dertour Austria Campus Live Deluxe erlebten ausgewählte Agents eine gelungene Kombination aus Weiterbildung, exklusiven Hotelbesichtigungen und unvergesslichen Momenten auf Griechenlands größter Insel. Begleitet wurde die Gruppe von Petra Seigmann (Dertour Austria), Marie-Christine von Strachwitz (Austrian Airlines) und Peter Zwickl (DiaMonde). Nach einem entspannten Flug mit Austrian Airlines wurden die TeilnehmerInnen im Abaton Island Resort & Spa stilvoll empfangen. Der Abend fand seinen Höhepunkt in einem Dinner in der hauseigenen Buddha Bar – direkt am Meer, mit exzellenter Küche und einzigartigem Ambiente.

Praxisnahe Infos & Inspiration

Im Mittelpunkt des Aufenthalts standen neben dem persönlichen Kennenlernen der Destination auch fachlicher Input und Inspiration. Bei einem Schulungsvormittag präsentierte Peter Zwickl das vielfältige Portfolio von DiaMonde. Marie-Christine von Strachwitz informierte über aktuelle Entwicklungen bei Austrian Airlines und der Lufthansa Group. Petra Seigmann stellte die neuesten Dertour-Produkte, das Buchungssystem TravelCompass sowie das neue Rundreisetool Tourplaner vor.

Besichtigungen der Hotels Sentido Kyknos Beach, Calimera Sirens Beach und Sentido Unique Blu vermittelten praxisnahe Einblicke in das Konzernangebot. Abgerundet wurde das Programm durch einen stimmungsvollen Katamaran-Ausflug zur Insel Dia – bei Sonnenuntergang und einem Glas Sekt an Bord ein Erlebnis mit Erinnerungswert für alle Teilnehmenden.

Mit dabei waren: Maria Di Blasi-Röthler, Dertour Austria Salzburg; Daniela Schneeweis, Kuoni Reisen Wiener Neustadt; Mariam Nazer, Kuoni Reisen Graz; Friedrich Seisenbacher, Kuoni Reisen Wien; Selen Lulic, Kuoni Reisen Wels; Thomas Praschnig, Kuoni Reisen Graz; Halbe Kablan, Reisecenter Mader Kuoni Marchtrenk sowie Veronika Polakova von Dertour Slovakia. (red)