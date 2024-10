Explorer erhält neues Logo im schauinsland-reisen-Design

Der Fernreise- und Bausteinveranstalter Explorer, der seit diesem Jahr mehrheitlich zur schauinsland-reisen-Gruppe gehört, bekommt einen neuen Markenauftritt. Damit soll die Integration des Bausteinspezialisten in die schauinsland-reisen-Gruppe und die enge Verbindung beider Unternehmen für PartnerInnen und KundInnen auch nach außen sichtbar werden. Das neue Design wird daher nun nach und nach in alle Unternehmensbereiche von Explorer eingefügt, beispielsweise im Onlinebereich sowie auch in den Reisebüros. Vor knapp einem halben Jahr wurde die schauinsland-reisen-Bildmarke auch in das Corporate Design von Sundair integriert. Die Arline gehört seit 2023 ebenfalls mehrheitlich zur schauinsland-reisen-Gruppe.

Zwei Unternehmen - eine Marke

schauinsland-reisen und Explorer haben in den vergangenen Monaten bereits viele ihrer Expertisen gebündelt, beispielsweise im Vertrieb. So hätten inzwischen mehr als 4.000 der schauinsland-reisen-Vertriebspartner einen Agenturvertrag mit Explorer geschlossen. Ab dem kommenden Geschäftsjahr fallen außerdem auch die bei Explorer getätigten Umsätze unter die Provisionsregelung von schauinsland-reisen. Von der engen Zusammenarbeit beider Veranstalter profitieren demnach sowohl Reisebüros, durch noch bessere Verdienstchancen, als auch gemeinsame KundInnen, die künftig aus noch mehr Urlaubsangeboten auswählen können.

„Das Rebranding im schauinsland-reisen-Design ist für uns ein nächster wichtiger Schritt“, betont Explorer-Geschäftsführerin Heike Niederberghaus. „Die Bekanntheit und der ausgezeichnete Ruf der Marke schauinsland-reisen werden uns helfen, unsere Sichtbarkeit gegenüber Vertriebspartnern und Kunden noch einmal deutlich zu erhöhen.“ schauinsland-reisen-Vertriebschef Detlef Schroer ergänzt: „Mit dem neuen Logo zeigen wir, dass Explorer auf ganzer Linie - mit dem gesamten Team, den vielfältigen Produkten und vor allem dem hohen Qualitätsbewusstsein, ein fester Bestandteil der schauinsland-reisen-Gruppe ist.“ Erstmals öffentlich gezeigt wurde das neue Explorer-Logo zum Start der schauinsland-reisen-Roadshow in Duisburg in der vergangenen Woche. (red)