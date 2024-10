UN Tourism & TUI Care Foundation: Neues Förderprogramm in Afrika

UN Tourism und die TUI Care Foundation starten eine neue Ausschreibung im Programm „Colourful Cultures“. Die Initiative fördert Kunstschaffende sowie Kunsthandwerkende - insbesondere Frauen und Jugendliche - in ländlichen Tourismusdestinationen ausgewählter afrikanischer Länder. Das Programm zielt darauf ab, den positiven Impact des Tourismus zu steigern, nachhaltige wirtschaftliche Möglichkeiten zu fördern, das kulturelle Erbe zu schützen sowie das Engagement der lokalen Gemeinschaft zu stärken.

Stärkung lokaler Gemeinschaften

Der Generalsekretär der UN-Tourismusorganisation, Zurab Pololikashvili, sagt dazu: „Wir sind stolz darauf, das erste Small Grants Programme für Tourismus für ländliche Entwicklung bei UN Tourism zu starten. Colourful Cultures‘, das die TUI Care Foundation ermöglicht, ist ein Beispiel für unser Engagement für nachhaltige Entwicklung und die Stärkung lokaler Gemeinschaften.“

Thomas Ellerbeck, Vorsitzender der TUI Care Foundation, schließt sich dieser Meinung an und erklärte: „Die Zusammenarbeit mit UN Tourism unterstreicht unser Engagement für die nachhaltige Entwicklung des Tourismussektors. Durch die Unterstützung von Kunstschaffenden und Kunsthandwerkenden bewahren wir das kulturelle Erbe und fördern das Wirtschaftswachstum sowie das soziale Wohlergehen in einigen der am stärksten gefährdeten Gemeinschaften der Welt.“

Aufruf zur Bewerbung:

Non-Profit Organisationen können Projekte vorschlagen, die Kunstschaffende und Kunsthandwerkende in ländlichen Tourismusdestinationen in Marokko, Mosambik, Namibia, Ruanda, Senegal, Südafrika, Tansania, Gambia, Tunesien und Sambia zugutekommen. Jedes ausgewählte Projekt kann einen Zuschuss von maximal 20.000 EUR erhalten. Das Programm soll die geförderten Personen darin unterstützen, das wirtschaftliche Potenzial der Tourismuswirtschaft besser zu erschließen, ihre Sichtbarkeit in Tourismusdestinationen zu erhöhen sowie die Verfügbarkeit und den Zugang zu Förder- und Unterstützungsangeboten für Kreative und Kunsthandwerkende in ländlichen Regionen zu verbessern. Die Bewerbungsfrist endet am 2. Dezember.

„Colourful Cultures“ ist Teil des innovativen Small-Grants-Programms von UN Tourism. Es zielt darauf ab, den positiven Impact des Tourismus für eine nachhaltige Entwicklung ländlicher Gebiete zu fördern. Zum Programmstart hat die Sonderorganisation der Vereinten Nationen die TUI Care Foundation als ersten Finanzierungspartner gewonnen. (red)