Explora Journeys: Festtagsprogramm an Bord

Explora Journeys lädt Reisende dazu ein, die besinnliche Weihnachtszeit sowie das Jahr 2025 an Bord der beiden Schiffe zu feiern, die sich mit Lichtern, Kränzen, Bäumen und eleganten Ornamenten in feierliche Kulissen verwandeln.

Neben einem speziell kreierten Festtagsmenü und traditionellen Lebkuchenhäusern zaubert das Küchenteam eine Reihe von weiteren saisonalen Köstlichkeiten. Zudem sorgt ein feierliches Unterhaltungsprogramm mit Chören, Weihnachtsliedern, Paraden sowie einem Treffen mit dem Weihnachtsmann für eine ausgelassene, festliche Atmosphäre an Bord. Zum Jahreswechsel können sich Gäste auf eine eindrucksvolle Feier auf hoher See freuen: Um Mitternacht wird der Nachthimmel in San Juan (Puerto Rico) und St. George's (Grenada) mit einem Feuerwerk erhellt, bevor die exklusive Silvestergala dazu einlädt, die Nacht zum Tag zu machen.

Festtags-Routen der Explora I & II

Anlässlich der Feiertage fährt die Explora I von 23. bis 30. Dezember 2024 von Miami nach San Juan (Puerto Rico), Road Bay (Anguilla), Roseau (Dominica), Castries (St. Lucia) und Bridgetown (Barbados), während die Explora II von 20. bis 27. Dezember 2024 in See sticht und Road Bay (Anguilla), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Jost van Dyke (Britische Jungferninseln) und Marigot (St. Martin) ansteuert, bevor sie in San Juan endet.

Zum Jahreswechsel verlässt die Explora I am 30. Dezember 2024 Bridgetown und feiert Silvester in St. George's (Grenada), bevor sie Kralendijk (Bonaire), Willemstad (Curaçao) und Oranjestad (Aruba) besucht und am 7. Jänner 2025 in Miami endet. Die Explora II startet ihre Neujahrsreise am 27. Dezember 2024 in San Juan, mit Zwischenstopps in Charlotte Amalie (US-Jungferninseln), St. John's (Antigua) und Basseterre (St. Kitts und Nevis), sowie einem Silvesterfeuerwerk in San Juan und endet am 5. Jänner 2025 in Miami.

Thanksgiving auf hoher See

Traditionelle Thanksgiving-Feier auf dem Mittelmeer mit der Explora I oder entlang karibischer Strände mit der Explora II: Neben authentischen Thanksgiving-Menüs samt im Ofen gebratenem Bourbon Red Tom-Truthahn, einer schiffsweiten Schnitzeljagd sowie Workshops zum Basteln von Thanksgiving-Dekoration stehen die Thanksgiving-Feierlichkeiten ganz im Zeichen von Familie und Freunden - sich Zeit für die Liebsten zu nehmen und bedeutungsvolle Momente zu teilen.

Zudem wird ein exklusives Wellness-Retreat angeboten, das sich auf Achtsamkeit, Dankbarkeit und Selbstreflexion fokussiert und Körper und Seele in Einklang bringt.

Die Explora I beginnt ihre Thanksgiving-Reise am 20. November 2024 in Barcelona und macht Halt in Alicante (Spanien), Motril (Spanien), Tanger (Marokko) und Lissabon (Portugal), bevor sie am 29. November 2024 nach Barcelona zurückkehrt. Die Explora II startet am 22. November 2024 in Miami und lädt Gäste ein, Road Bay (Anguilla), Roseau (Dominica) und Basse-Terre (Guadeloupe) zu entdecken, bevor sie am 29. November 2024 in San Juan (Puerto Rico) endet. (red)