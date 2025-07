Kroatien: Warnung vor starkem Straßenverkehr rund um Zagreb

Neben der der großen Musikveranstaltung die am 5. Juli in Zagreb stattfinden und voraussichtlich rund 500.000 BesucherInnen anziehen wird handelt es sich bei dem kommenden Wochenende auch um den ersten großen Reiseverkehrs-Höhepunkt im Juli. Dementsprechend hat der Kroatische Automobilclub (HAK) auf seiner offiziellen Website alternative Reiserouten zu kroatischen Reisezielen für diese Termine veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis: TouristInnen, die während dieses Zeitraums nach Kroatien einreisen oder aus Kroatien ausreisen möchten, wird empfohlen, aufgrund der zu erwartenden Staus und möglichen Verkehrsverzögerungen die Durchfahrt durch die Stadt Zagreb zu vermeiden.

Ausweichrouten verfügbar

Die folgenden alternativen Routen zur Adria werden empfohlen:

Für TouristInnen aus Österreich/Slowenien, die nach Kvarner und in den südlichen/östlichen Teil Istriens reisen: Graz/Villach – Ljubljana – Postojna – Rupa (Einreise nach Kroatien) – Rijeka (über die Autobahn A7/E61) – Ziele in Kvarner (Opatija, Crikvenica, Senj, Inseln Krk, Cres, Lošinj, Rab) oder Istrien (Pazin, Rabac, Labin). Diese Route kann auch in Richtung anderer Teile Istriens und weiter von Rijeka über die Autobahn A6/E61 nach Bosiljevo 2 und dann über die A1/E65 nach Zadar, Šibenik, Split und Dubrovnik fortgesetzt werden.

Für TouristInnen aus Österreich/Slowenien nach Nord- und Westistrien: Graz/Villach – Ljubljana – Postojna – Koper – Kaštel (Einreise nach Kroatien) – Umag – Poreč – Rovinj – Pula oder Ljubljana – Postojna – Kozina – Starod – Pasjak D8 (Einreise nach Kroatien), dann weiter nach Kvarner, Crikvenica und zu den Inseln (über die Autobahn A7/E61 und D8). Diese Route kann auch zu anderen Teilen Istriens über die Autobahn A9/E751 – Učka-Tunnel (Autobahn A8/E751 im Bau) oder über die D66 (Pula, Labin, Opatija, Rijeka) führen.

Für TouristInnen aus Serbien nach Istrien und an die nördliche Adria: Bajakovo (Einreise nach Kroatien) – Slavonski Brod – Nova Gradiška – Popovača (Ausfahrt von der Autobahn A3/E70) – Sisak – Petrinja – Glina – Gvozd – Vojnić – Karlovac – weiter auf der Autobahn A6/E61 nach Rijeka, Istrien, oder auf der Autobahn A1/E65 nach Zadar, Šibenik, Split und Dubrovnik. In Vojnić angekommen, können Reisende die Staatsstraße D1 durch Lika nehmen, indem sie in Richtung Slunj abbiegen.

Für TouristInnen aus Serbien in Richtung südliche Adria: Bajakovo (Einreise nach Kroatien) – Autobahn A3/E70 nach Babina Greda/Slavonski Brod/Nova Gradiška – Es wird empfohlen, durch Bosnien und Herzegowina zu reisen und die Grenzübergänge bei Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj oder Stara Gradiška zu nutzen.

Für TouristInnen aus Ungarn westlich von Barcs nach Kvarner und in den südlichen/östlichen Teil Istriens: Nagykanizsa – Maribor – Ljubljana – Postojna – Rupa (Einreise nach Kroatien) – Rijeka (über die Autobahn A7/E61) – Ziele in Kvarner oder Istrien. Diese Route kann auch zu anderen Teilen Istriens und weiter nach Rijeka über die Autobahn A6/E61 und dann A1/E65 zu Zielen an der Südküste fortgesetzt werden.

Für TouristInnen aus Ungarn westlich von Barcs in den Norden und Westen Istriens: Nagykanizsa – Maribor – Ljubljana – Postojna – Koper – Kaštel (Einreise nach Kroatien) – Umag – Poreč – Rovinj – Pula. Diese Route ermöglicht auch Reisen in andere Teile Istriens.

Für TouristInnen aus Ungarn östlich von Barcs nach Istrien und an die nördliche Adria: Option 1: Virovitica (Einreise nach HR) – Suhopolje – Daruvar – Garešnica – Kutina (auf die A3/E70) – Popovača (Ausfahrt von der A3/E70) – Sisak – Petrinja – Glina – Gvozd – Vojnić – Karlovac – dann weiter auf der A6/E61 nach Rijeka/Istrien oder auf der A1/E65 zu Zielen im Süden.

Option 2: Beli Manastir (Einreise nach Kroatien) – Osijek – Slavonski Brod – Nova Gradiška – Popovača (Ausfahrt von der A3/E70) – dann wie in Option 1.

Für TouristInnen aus Ungarn östlich von Barcs nach Dalmatien südlich von Split: Option 1: Virovitica – Kutina (Aufahrt auf die A3/E70) – Slavonski Brod/Nova Gradiška/Babina Greda – dann Fahrt durch Bosnien und Herzegowina über die Grenzübergänge Slavonski Brod, Svilaj, Stara Gradiška oder Slavonski Šamac.

Option 2: Beli Manastir – Osijek – Babina Greda – dann Fahrt durch Bosnien und Herzegowina über dieselben Grenzübergänge.

Empfohlene Rückfahrtsrouten von der Adria:

Von Süd-/Ostistrien und Kvarner nach Slowenien/Österreich/Ungarn: Rijeka (über A7/E61) – Rupa (Ausfahrt aus HR) – Postojna – Ljubljana – dann Richtung Maribor/Nagykanizsa oder Graz/Villach.

Von Nord-/Westistrien nach Slowenien/Österreich/Ungarn: Kaštel (Ausfahrt aus HR) – Postojna – Ljubljana – dann Richtung Maribor/Nagykanizsa oder Graz/Villach.

Von Istrien und der nördlichen Adria nach Serbien oder Ostungarn (östlich von Barcs): Karlovac – Vojnić – Gvozd – Glina – Petrinja – Sisak – Popovača (Aufahrt auf die A3/E70) – weiter zu den Zielen in Serbien oder Ungarn.

Von der südlichen Adria nach Serbien oder Ostungarn (östlich von Barcs): Die Rückfahrt über Bosnien und Herzegowina wird empfohlen.

Alternative Verkehrswege und QR-Codes mit Straßenkarten zu kroatischen Reisezielen gibt es auf der offiziellen Website des Kroatischen Automobilclubs unter: www.hak.hr (red)