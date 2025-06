Oceania Cruises gibt Taufpaten der Allura bekannt

Bekannt gegeben wurde die Ernennung am 21. Juni 2025 beim renommierten Food & Wine Classic in Aspen – einer der bedeutendsten kulinarischen Veranstaltungen der Branche und eine passende Bühne, um jene Köche zu würdigen, die die Zukunft der Gastronomie prägen. Die feierliche Taufe und Namensgebung findet am 13. November 2025 in Miami, Florida, statt.

Die Initiative würdigt das Engagement renommierter Gastronomen für Kreativität und Exzellenz, wie Chief Luxury Officer Jason Montague betont: „Die Seele von Oceania Cruises war schon immer tief in außergewöhnlicher Kulinarik verwurzelt. Mit der Ernennung der Alumni des Food & Wine Best New Chefs-Programms zu Paten der Oceania Allura zollen wir der Zukunft der Gastronomie und den kreativen Köpfen, die sie vorantreiben, Tribut. Es ist eine Feier von Leidenschaft, Talent und der Liebe zum Genuss.“

Kulinarische Reisen mit Spitzenköchen

Die Oceania Allura, ein Boutique-Schiff für maximal 1.200 Gäste, unterstreicht ihre Gourmetausrichtung mit über 270 neuen Rezepten, einer eigenen Kochschule im großzügigen Culinary Center sowie den etablierten Signature-Restaurants wie dem französischen Jacques und dem panasiatischen Red Ginger.

Zudem können sich Reisende auf spezielle kulinarische Reisen freuen. Die erste davon wird mit Aisha Ibrahim – Food & Wine Best New Chef 2023 – vom 18. bis 28. August 2025 durch Alaska führen, inklusive Kochvorführungen und speziell kuratierter Menüs. Zwei weitere Gourmet-Routen für 2026 sind bereits in Planung – Details dazu sollen im Laufe des Jahres folgen.

Weitere Informationen unter: www.oceaniacruises.com (red)