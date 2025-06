Mit dem neuen Routenangebot setzt Costa die Weiterentwicklung seines Urlaubskonzepts fort – und bietet neue, einzigartige Reiseerlebnisse auf See und an Land, die exklusiv nur mit Costa erlebbar sind.

Erlebnisse auf hoher See

„Sea Destinations“ sind exklusive Reiseziele an symbolträchtigen Orten, die nur vom Meer aus zugänglich sind und einen besonderen Blickwinkel eröffnen. Zu den neuen eindrucksvollen Erlebnissen und Veranstaltungen an Bord - die im Reisepreis inbegriffen sind - zählen unter anderem:

Die französischen Calanques im Morgengrauen bei einem Klavierkonzert bestaunen

Vor Palma de Mallorca in den Abend tanzen – Den Karneval in Venedig zum Leben erwecken

Mit einer Show der Derwische die Dardanellen durchqueren

Bei einer Meditation die Stille der norwegischen See genießen

Dies ist nur eine kleine Auswahl der Highlights, die Costa-Gäste im Sommer 2025 erwarten. Insgesamt stehen 17 „Sea Destinations“ im westlichen und östlichen Mittelmeer sowie in Nordeuropa auf dem Programm.

Vielfältige Erlebnisse an Land

Flankiert werden die „Sea Destinations“ von den „Land Destinations“ – einem erweiterten Angebot an Landausflügen, die individuell auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt sind. Ob geführte Touren, Abenteuer oder Familienaktivitäten: Jede Kategorie bietet authentische Erlebnisse an symbolträchtigen Orten. Die neuen Landausflüge gliedern sich in vier Kategorien:

See it All: Umfassende Stadttouren mit lokalen Guides

Umfassende Stadttouren mit lokalen Guides Icons: Insider-Erlebnisse abseits klassischer Pfade

Insider-Erlebnisse abseits klassischer Pfade Fun for Family: Kreative Ausflüge für Groß und Klein

Kreative Ausflüge für Groß und Klein Extraordinary: Adrenalinreiche Abenteuer für Entdecker

Die Durchführung der „Sea & Land Destinations“ ist abhängig von Wetterbedingungen und anderen außergewöhnlichen Umständen. Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter: www.costakreuzfahrten.at (red)