Disney Cruise Line: "Disney Destiny" verlässt das Baudock
Disney Cruise Line feierte am Wochenende das Ausdocken der „Disney Destiny“ – die Jungfernfahrt ist für Herbst geplant.
Am 9. August 2025 war es so weit: Die „Disney Destiny“ hat das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen. Beim sogenannten „Float out“ wurde das 340m lange und 42m breite Kreuzfahrtschiff mithilfe von Schleppern erstmals zu Wasser gelassen. Zahlreiche ZuschauerInnen verfolgten das Ereignis, das von Feuerwerk, Musik und einer überlebensgroßen Spiderman-Figur am Heck des Schiffs begleitet wurde. Auch die Figur „Hero Minnie“ begrüßte symbolisch das neue Flottenmitglied.
Mit der Disney Destiny bringt Disney Cruise Line bereits das fünfte Kreuzfahrtschiff aus deutscher Fertigung auf den Markt. Die Jungfernfahrt ist für November 2025 ab Port Everglades (Fort Lauderdale, Florida) geplant.
Jungfernfahrt in die Karibik
Zum Start bietet die „Disney Destiny“ Vier- und Fünf-Nächte-Routen zu den Bahamas und in die westliche Karibik an – inklusive Stopps auf den beiden Disney-Privatinseln Castaway Cay und Lookout Cay at Lighthouse Point. Thematisch steht das neue Schiff im Zeichen legendärer Disney-Helden und -Schurken aus Klassikern wie „Der König der Löwen“, „101 Dalmatiner“ oder „Herkules“. Gäste dürfen sich auf neue Showformate, kulinarische Highlights und die typische Disney-Gastfreundschaft an Bord freuen.
Weitere Schiffe in Planung
Die Partnerschaft zwischen der Meyer Werft und Disney Cruise Line wird auch nach der Fertigstellung der „Disney Destiny“ fortgesetzt. Zwischen 2027 und 2031 sollen vier weitere Schiffe folgen. Einen Tag vor dem Float out wurde bereits der erste Stahlzuschnitt für das nächste Schiff der sogenannten Wish-Klasse vorgenommen. Details zu Namen, Design und Route sind derzeit noch in Arbeit. (red)
disney, disney cruise line, disney destiny, float out, schiff, kreuzfahrtschiff, schiffsbau, werft
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
12 August 2025
