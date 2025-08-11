| news | reisebüro
Restplatzbörse belohnt Buchung mit Reisegutschein
Im Juni verloste die Restplatzbörse unter allen Reisebuchungen in ihren 20 Filialen den gesamten Reisepreis als Gutschein – nun wurde der Gewinn an ein Wiener Paar überreicht.
Ilse und Peter S. aus Wien hatten sich kurzfristig für eine Reise nach La Gomera entschieden – gebucht in der Filiale am Schwedenplatz. Am 29. Juli wurde das Ehepaar offiziell als Gewinnerpaar bekannt gegeben. Den Reisegutschein im Wert von 1.780 EUR überreichte Filialleiterin Denitsa Belchev persönlich.
„Wir buchen gerne spontan und fühlen uns bei der Restplatzbörse immer gut beraten“, so das Paar. „Dass wir nun auch noch gewinnen, ist das i-Tüpfelchen!“
Preisvorteile durch individuelle Beratung
Die Restplatzbörse arbeitet mit allen namhaften Reiseveranstaltern zusammen und bietet dadurch transparente Preisvergleiche – oft mit deutlich günstigeren Konditionen für identische Angebote. In den Filialen profitieren KundInnen zudem von individueller Beratung, erfahrenen ReiseexpertInnen und zielgerichteten Empfehlungen. Ideal für Last Minute-Urlaube ebenso wie für lang geplante Reisen. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
