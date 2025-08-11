Restplatzbörse belohnt Buchung mit Reisegutschein

Ilse und Peter S. aus Wien hatten sich kurzfristig für eine Reise nach La Gomera entschieden – gebucht in der Filiale am Schwedenplatz. Am 29. Juli wurde das Ehepaar offiziell als Gewinnerpaar bekannt gegeben. Den Reisegutschein im Wert von 1.780 EUR überreichte Filialleiterin Denitsa Belchev persönlich.

„Wir buchen gerne spontan und fühlen uns bei der Restplatzbörse immer gut beraten“, so das Paar. „Dass wir nun auch noch gewinnen, ist das i-Tüpfelchen!“

Preisvorteile durch individuelle Beratung

Die Restplatzbörse arbeitet mit allen namhaften Reiseveranstaltern zusammen und bietet dadurch transparente Preisvergleiche – oft mit deutlich günstigeren Konditionen für identische Angebote. In den Filialen profitieren KundInnen zudem von individueller Beratung, erfahrenen ReiseexpertInnen und zielgerichteten Empfehlungen. Ideal für Last Minute-Urlaube ebenso wie für lang geplante Reisen. (red)