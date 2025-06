TUI Cruises: LGBTQIA+ Themenreise

Gemeinsam mit berühmten LGBTQIA+ Persönlichkeiten werden die Gäste der Mein Schiff 5 die Reise durch das Östliche Mittelmeer erleben und zusätzlich zum regulären Bordprogramm ein vielfältiges Line-Up genießen können. Von Heraklion aus fährt das Schiff ins malerische Argostóli (Kefalonia), nimmt Kurs auf Piräus, der lebendigen Hafenstadt vor den Toren Athens sowie auf Bodrum, welches sich von der türkischen Südwestküste in die Ägäis erstreckt. Das Highlight der Reise: Mykonos, das queere Traumziel. Die Insel steht für ihre offene und liberale Atmosphäre, ihre lebendige LGBTQIA+ Szene sowie idyllische Strände.

Buntes und queres Line-up

Bereits zum dritten Mail sind die beiden RTL-Größen Kena Amoa und David Modjarad mit an Bord und begeistern mit Geschichten aus der Welt der Stars in ihrem berühmten Format „RTL Exclusiv an Bord“. Eloy de Jong, der niederländische Pop- und Schlagerstar unterhält die Gäste mit seinen bekannten Liedern. Katy Bähm, Drag Queen und DJane heizt mit zwei DJ-Sets ein und Wanda Kay singt eigene Songs sowie die Klassiker großer Diven. Pascal Manuel Kaiser, der erste geoutete Schiedsrichter Deutschlands, kommentiert die während dieser Reise stattfindende Fußball-WM. Ebenfalls an Bord: u.a. Patty, Domenic und Jonathan Osterroth, Stefan Reinig und von der berühmten Berliner Partyreihe „PiepShow“ finden gleich zwei queere Techno Raves unter dem Motto „Let´s piep“ an Bord statt.

Infos zu Buchung und Preisen

Die siebentägige Themenreise „Bunte Horizonte“ mit der Mein Schiff 5 ab/bis Heraklion vom 12. bis 19. Juni 2026 gibt es ab 1.119 EUR (inkl. 180 EUR Frühbucherermäßigung bis 30.09.2025) pro Person in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 1.419 EUR (inkl. 180 EUR Frühbucherermäßigung bis 30.09.2025) pro Person in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif. (red)