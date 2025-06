VIVA Cruises: erstmals Gourmet-Cruise auf der Donau

Die Gourmet-Cruise mit hochklassigen Menüs, Verkostungen und ExpertInnen an Bord bildet den Auftakt einer Kooperation für gemeinsame Flusskreuzfahrten zwischen dem deutschen Flusskreuzfahrtveranstalter VIVA Cruises und dem Magazin Falstaff. Passend dazu begleitet Romana Echensperger, Chefredakteurin Wein und Master of Wine, die Flusskreuzfahrt mit täglichen Weinpräsentationen. Abschließender Höhepunkt der Reise ist ein Dinner im Wiener Kunstmuseum Albertina, das VIVA Cruises für diese Gourmet-Cruise teils exklusiv nutzt.

Zum weiteren Programm dieser Premiere zählen eine kulinarische Stadtrundfahrt durch Wien mit einer historischen Tram, der Besuch des Weinguts Sandgrube 13 in Krems, regionales Entertainment an Bord und Informationen von verschiedenen Kulinarik-ExpertInnen entlang der Route. „Bei der Konzeption und der Kooperation mit Falstaff stand von Beginn an die Idee einer kulinarischen Reise, inspiriert durch die wunderbar vielfältigen und zugleich modernen Facetten der Küche Österreichs“, erklärt Andrea Kruse, CEO VIVA Cruises. „Dazu zählt auch, dass wir erstmalig eine Brot-Sommelière im Programm begrüßen und mit Johanna Wechselberger eine absolute Kaffee-Expertin. Die entstandene Kombination aus gehobener Küche mit erlesenen Weinen und einzigartigen Reiseerlebnissen spiegelt ziemlich genau unsere Philosophie bei VIVA Cruises wider.“

An Bord des Neubaus VIVA Enjoy

Der Neubau VIVA Enjoy, Jungfernfahrt war erst im Jänner 2025, bietet Platz für 190 Gäste, hat drei Restaurants, modernes Design und – wie generell bei VIVA Cruises – ein hochwertiges All-Inclusive-Konzept. Das moderne Schiff nutzt Landstrom und Energiegewinnung über Solar Paneele sowie künftig HVO-Treibstoff aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, wie es heißt. Die Gourmet-Cruise “Falstaff Edition” findet von 20. bis 24. November 2025, ab/bis Wien mit Krems, Melk und Linz statt. VIVA All-Inclusive und Extra-Programm im Rahmen der Kooperation mit Falstaff wie Dinner-Erlebnis oder Weinproben, ab 1.495 EUR. (red)