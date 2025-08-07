Die neue 129-tägige Abenteuerreise an Bord der Oceania Vista führt zu über 80 Häfen in 34 Ländern auf vier Kontinenten. Das Boutiqueschiff mit maximal 1.200 Gästen startet dafür am 26. Februar 2027 in Sydney und nimmt anschließend Kurs auf einige der faszinierendsten Reiseziele weltweit. Zu den Highlights zählen Übernachtaufenthalte in Städten wie Cairns, Shanghai, Tokio, Singapur, Mumbai, Luxor und Bordeaux. Die Route ist Teil der Weltreise 2027 und ab sofort buchbar.

Reiseverlauf und Routenhighlights

Nach dem Start in Sydney führt die Route zunächst entlang der australischen Ostküste mit Stopps in Brisbane und Cairns. Es folgen Inselstationen in Papua-Neuguinea und Indonesien, bevor das Schiff über die Philippinen Kurs auf Ostasien nimmt. In Japan werden unter anderem Tokio, Kyoto und Hiroshima angelaufen. Über Südkorea und Taiwan geht es weiter nach Südostasien mit Stationen in Hongkong, Vietnam, Thailand, Singapur und Malaysia.

In Süd- und Zentralasien besucht die Oceania Vista unter anderem Colombo, Mumbai und Cochin. Die Durchquerung des Arabischen Meers führt in den Nahen Osten mit Anläufen in Muscat, Dubai, Abu Dhabi und Doha. Nach der Passage durch den Suezkanal stehen Alexandria und Luxor auf dem Programm.

Im Mittelmeer folgen Stopps in Griechenland, Malta, Italien und Frankreich, bevor es entlang der Iberischen Halbinsel über Spanien und Portugal Richtung Atlantik geht. Die Route endet in London – mit Zwischenhalten unter anderem in Bordeaux und Saint-Malo.

Exklusives Reisepaket buchbar

Durchgeführt wird die Kreuzfahrt mit der Oceania Vista, einem Boutiqueschiff mit maximal 1.200 Gästen. Im Reisepreis ab 58.749 EUR p.P. ist das „Exclusive Prestige Package“ enthalten – mit Landausflugsguthaben, Getränkepaket, Visa-Service, Gepäckzustellung und weiteren Extras.

Weitere Informationen unter: www.oceaniacruises.com (red)