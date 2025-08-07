| news | schiff
Oceania Cruises stellt neue "Kangaroo Route" vor
Die neu angebotene Route von Sydney nach London ist Teil der Weltreise 2027 und führt in 129 Tagen zu über 80 Häfen auf vier Kontinenten.
Die neue 129-tägige Abenteuerreise an Bord der Oceania Vista führt zu über 80 Häfen in 34 Ländern auf vier Kontinenten. Das Boutiqueschiff mit maximal 1.200 Gästen startet dafür am 26. Februar 2027 in Sydney und nimmt anschließend Kurs auf einige der faszinierendsten Reiseziele weltweit. Zu den Highlights zählen Übernachtaufenthalte in Städten wie Cairns, Shanghai, Tokio, Singapur, Mumbai, Luxor und Bordeaux. Die Route ist Teil der Weltreise 2027 und ab sofort buchbar.
Reiseverlauf und Routenhighlights
Nach dem Start in Sydney führt die Route zunächst entlang der australischen Ostküste mit Stopps in Brisbane und Cairns. Es folgen Inselstationen in Papua-Neuguinea und Indonesien, bevor das Schiff über die Philippinen Kurs auf Ostasien nimmt. In Japan werden unter anderem Tokio, Kyoto und Hiroshima angelaufen. Über Südkorea und Taiwan geht es weiter nach Südostasien mit Stationen in Hongkong, Vietnam, Thailand, Singapur und Malaysia.
In Süd- und Zentralasien besucht die Oceania Vista unter anderem Colombo, Mumbai und Cochin. Die Durchquerung des Arabischen Meers führt in den Nahen Osten mit Anläufen in Muscat, Dubai, Abu Dhabi und Doha. Nach der Passage durch den Suezkanal stehen Alexandria und Luxor auf dem Programm.
Im Mittelmeer folgen Stopps in Griechenland, Malta, Italien und Frankreich, bevor es entlang der Iberischen Halbinsel über Spanien und Portugal Richtung Atlantik geht. Die Route endet in London – mit Zwischenhalten unter anderem in Bordeaux und Saint-Malo.
Exklusives Reisepaket buchbar
Durchgeführt wird die Kreuzfahrt mit der Oceania Vista, einem Boutiqueschiff mit maximal 1.200 Gästen. Im Reisepreis ab 58.749 EUR p.P. ist das „Exclusive Prestige Package“ enthalten – mit Landausflugsguthaben, Getränkepaket, Visa-Service, Gepäckzustellung und weiteren Extras.
Weitere Informationen unter: www.oceaniacruises.com (red)
oceania cruises, oceania, vista, oceania vista, kreuzfahrt, schiff, kangaroo route, weltreise 2027
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
7 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
AIDA: Mittsommerreise mit Stargast Samu Haber 2026
AIDA Cruises bietet im Juni...
Sea Cloud Cruises: Harald Oltmann neu im Vertriebsteam
Die Hamburger Reederei setzt verstärkt...
Ponant begleitet historische Rückkehr zum Nordpol
40 Jahre nach einer kaum...
Mein Schiff 5 wird zum TV-Schauplatz für Krimikomödie
„Miss Merkel – Mord auf...
nicko cruises launcht neue True Crime Cruises
Drei Flussreisen der Rhein Symphonie...