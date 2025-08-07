| news | schiff» reisebüro
AIDA: Mittsommerreise mit Stargast Samu Haber 2026
AIDA Cruises bietet im Juni 2026 eine besondere Norwegen-Kreuzfahrt mit Mittsommer-Traditionen, skandinavischen Highlights und einem Live-Konzert von Stargast Samu Haber.
Vom 20. bis 27. Juni 2026 feiert AIDA Cruises die hellsten Nächte des Jahres mit dem Special „Midsummer @ Sea“. Die einwöchige Route an Bord der AIDAperla führt von Hamburg durch die beeindruckende Fjordlandschaft Norwegens – mit Stopps in Bergen, Haugesund, Nordfjordeid und Ålesund.
Musikalischer Höhepunkt der Reise ist der Auftritt von Samu Haber, dem früheren Frontmann von Sunrise Avenue. Der finnische Musiker, bekannt auch als Coach von „The Voice of Germany“, tritt im Theatrium des Schiffes auf.
Skandinavische Traditionen an Bord
Mittsommer – in Norwegen „Sankt Hans“ genannt – wird traditionell am 23. Juni gefeiert. AIDA Cruises bringt diese Tradition mit einer stilvollen „White Night“ an Bord. Gäste feiern ganz in Weiß, mit Blumenkränzen und nordischem Buffet. Kulinarisch reicht das Angebot von Smörrebröd über Köttbullar bis zu Kanelbullar. Preisbeispiel: Die Reise ist ab 1.070 EUR p. P. buchbar.
Weitere Informationen unter: www.aida.de/specials (red)
aida, aida cruises, kreuzfahrt, schiff, eventreise, themen-reise, mitsommer, samu haber
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
