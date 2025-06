Explora Journeys mit exklusivem Sommerangebot

Das zeitlich begrenzte Preisangebot von Explora Journeys, Luxus-Lifestylemarke der MSC Group, gilt bei Neubuchungen zwischen dem 23. Juni und dem 15. Juli 2025. Ob für einen spontanen Sommerurlaub oder eine Reise später in der Saison – Gäste können sich damit auf ein "Journey Experience Credit" (JEC) von bis zu 1.000 USD bzw. 1.000 EUR pro Suite für Reisen im Mittelmeer, in Nordeuropa oder in der Karibik freuen. Das Unique Summer Special ist in allen Märkten verfügbar und gilt für alle bevorstehenden Reisen an Bord der eleganten Schiffe von Explora Journeys.

Im Detail umfasst die Aktion 200 USD / 200 EUR JEC pro Person für Ocean Suites, 350 USD / 350 EUR JEC pro Person für Ocean Penthouses, 500 USD / 500 EUR JEC pro Person für Ocean Residences. Die Gäste können die JEC für besondere Erlebnisse verwenden – von Destination Experiences bis hin zu Spa-Behandlungen, Fine Dining und exklusiven Aktivitäten an Bord. Das Angebot kann mit ausgewählten Programmen und Aktionen kombiniert werden. Es ist jedoch nicht mit Sondertarifen kombinierbar.

Das Unique Summer Special wurde als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen, kurzfristig planbaren Urlauben entwickelt und um anspruchsvolle Reisende zu inspirieren, außergewöhnliche Ozeanreisen mit einem herausragenden Mehrwert zu erleben, wie das Unternehmen mitteilt. „Bei Explora Journeys glauben wir, dass Reisen mehr ist als das Erreichen eines Ziels – es geht um bedeutungsvolle Erlebnisse und Verbindungen, die unterwegs entstehen. Da sich der Trend zu spontanen Reisen und Last-Minute-Auszeiten verstärkt, bietet unser Unique Summer Special unseren Gästen die Freiheit, den Moment zu genießen und bleibende Erinnerungen zu schaffen", erklärt Anna Nash, Global President von Explora Journeys.

Highlights im Sommer 2025

Zu den Highlights dieser Sommersaison gehören eine 7-Nächte-Reise zu den Schätzen des Mittelmeers von Civitavecchia (Rom) nach Barcelona (1. – 8.9.) mit Neapel, Tunis, Carloforte (Sardinien) und Palma de Mallorca; eine 7-Nächte-Reise durch adriatische Perlen und ägäische Wunder von Fusina (Venedig) nach Piräus (Athen), mit Dubrovnik, Brindisi, Nydri (Lefkada), Santorini. (red)