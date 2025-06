EL AL nimmt regulären Verkauf von Flügen wieder auf

KundInnen des Unternehmens, denen noch kein Ersatzflug nach Israel zugewiesen wurde und die ein Ticket von EL AL oder Sundor für einen annullierten Flug besitzen, können sich an das Service-Center oder ihr Reisebüro (bei Buchung über ein Reisebüro) wenden, um einen Alternativflug zu erhalten. Für diese Gäste fallen keine zusätzlichen Gebühren an (für Flüge, die in derselben Region starten, in der ihr ursprünglicher Flug gestrichen wurde, z. B. Europa, USA/Fernost), schreibt die Airline in einer Presseaussendung.

Regulärer Flugplan wieder gültig

Ab nächster Woche werde der Flugplan von EL AL für alle Abflughäfen des Unternehmens wieder vollständig gelten. KundInnen mit Tickets für Abflüge ab dem 29. Juni (und Sundor-Kunden ab dem 1. Juli) würden ihren Flugstatus unter „Buchung verwalten” auf der EL-AL-Website oder bei ihren Reisebüros überprüfen können, heißt es weiter. EL AL hat zudem eine einheitliche Preisstruktur für Flüge nach Israel bis zum 30. Juni veröffentlicht: Beispielsweise kostet ein Flug von Larnaca 99 USD, von Athen 149 USD, von Rom 230 USD und von New York 649 USD.

KundInnen mit EL-AL- oder Sundor-Flugtickets für Abflüge bis zum 15. Juli, die ihren Flug nicht antreten möchten, würden bis zu 72 Stunden vor Abflug stornieren können und einen Gutschein für eine spätere Verwendung erhalten. Die Gutscheine seien zwei Jahre lang gültig. Eine Gutschrift könne unabhängig davon auf der EL-AL-Website ausgestellt werden. Bislang habe EL AL Zehntausende seiner KundInnen sowie Israelis, deren Flüge aufgrund der Sicherheitsbestimmungen gestrichen wurden und die sich in verschiedenen Abflugorten aufhielten, zurück nach Israel gebracht, so EL AL. (red)