Anex-Veranstaltermarken machen Sommer 2025 buchbar

Dies gilt insbesondere für die wichtigsten Urlaubsziele am Mittelmeer, aber auch für Ägypten, die Fernstrecken-Destinationen und Urlaubsangebote mit Eigenanreise. „Den Sommerurlaub im kommenden Jahr bereits jetzt zu buchen, hat mehrere Vorteile. Unsere Kunden können sich ihr Lieblingshotel sichern und dabei noch kräftig sparen“, sagt Yasir Karaçor, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH. Bei Buchung bis zum 31. Dezember 2024 bieten die Reisemarken der Anex Gruppe Frühbucherermäßigungen von bis zu 40%.

Hotelprogramm in der Türkei

So sind bei Anex Tour und Bucher Reisen bereits 330 Hotels an der Türkischen Riviera und 50 Hotels in der Ägäis buchbar. Das entspricht in etwa 50% des gesamten Hotelportfolios in der Türkei für die kommende Sommersaison. Weitere Häuser werden sukzessive in die Systeme gestellt. Zu den schon buchbaren Unterkünften zählen viele Hotels beliebter und renommierten Ketten wie Delphin, Crystal, Selectum Hotels & Resorts oder auch das Miracle Hotel in Antalya-Lara. Gästen von Öger Tours stehen in der Türkei bereits rund 280 Hotels an der Türkischen Riviera, an der Ägäis, der Lykischen Küste sowie auf Zypern in den Buchungssystemen zur Verfügung. Auch hier wird die Zahl der buchbaren Häuser kontinuierlich ausgebaut, in Kürze wird auch das Istanbul-Programm des Türkeispezialisten buchbar sein. Innerhalb der Anex Gruppe ausschließlich bei Öger Tours im Programm sind beispielsweise die Ali Bey-Hotels, der Club Blue Waters oder auch der Club Dizalya in Alanya.

Hotelprogramm in Griechenland

In Griechenland ist über die Hälfte des geplanten Hotelangebots bereits in den Systemen angelegt. Darunter befinden sich mit 19 Anlagen auch die beliebten Mitsis-Hotels. Auf Korfu können Griechenland-UrlauberInnen aus zwei neuen 4-Sterne Hotels der Kette wählen: das All-inclusive-Hotel Mitsis Messonghi in Moraitika glänzt mit bester Strandlage, das Mitsis Belvedere in Benitses liegt malerisch an einem Hang mit Meerblick in der Nähe der Altstadt von Korfu. Sehr nachgefragt und bereits buchbar ist auch das Blue Sea Holiday Village in Afandou auf Rhodos, das mit dem Holiday Check Award 2024 ausgezeichnet wurde. Das familienfreundliche Hotel mit tollem All Inclusive-Angebot verfügt unter anderem über drei Kinderpools mit Wasserrutschen und einem Piratenschiff.

Hotelprogramm in Spanien

In Spanien ist ebenfalls mehr als die Hälfte des Programms buchbar, insbesondere sehr nachgefragte Destinationen wie Mallorca, die Kanaren und die Costa Dorada mit Barcelona sind in den Buchungssystemen angelegt. Neu im Programm ist das H10 Playa Meloneras Palace auf Gran Canaria. Die erst vor kurzem renovierten Zimmer, eine neue Chill-out Terrasse mit Meerblick, sehr gepflegten Gärten sowie ein weitläufiges Spa-Center verleihen dem Hotel einen besonderen Charme. Bei Frühbuchern sehr beliebt ist zudem die Aparthotelanlage Parque Santiago III & Parque Santiago IV. Sie liegt im Zentrum der Playa de Las Americas, direkt am Strand und bietet zusätzlich eine herrliche Meerwasser-Poollandschaft, die nicht nur Kindern viel Spaß bereitet. (red)