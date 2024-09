Coral Travel & Ferien Touristik: Neue Ansprechpartnerin für Österreich

Als Regionalleiterin für Coral Travel & Ferien Touristik steht Neumayr ReisebüromitarbeiterInnen bereits seit August bei Fragen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge zur Verfügung. Als Niederösterreicherin konnte sie einige Büros in der Umgebung schon in den letzten Wochen besuchen. "Ich werde im September und Oktober sehr viel in meiner Region unterwegs sein und auch schon bald bei Ihnen / euch vorbei kommen, um mich auch persönlich vorzustellen. Ich freue mich sehr auf ein Kennenlernen und viele interessante Gespräche mit Ihnen / euch", so Neumayr in ihrer Aussendung.

Kontakt - Dominique Neumayr Regionalleiterin / Regional Manager:

Tel.: +43 (0) 676 3929 588

E-Mail: dominique.neumayr@coraltravel.de

(red)