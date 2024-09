Robinson veröffentlicht neuen Ganzjahreskatalog 2024/25

Wie Robinson mitteilte, sind die neuen Kataloge für 2024/25 bereits in Verteilung und werden in den kommenden Tagen in den Reisebüros eintreffen. Als innovativer Wendekatalog gestaltet zeigt dieser in der einen Hälfte das Robinson Clubportfolio. So wird man beim Durchblättern durch die Anlagen von Deutschland über Österreich bis nach Spanien, Portugal, Italien, die Türkei, Nord- und Westafrika sowie Asien geführt. Die andere Seite des Wendekatalogs setzt den Fokus klar auf die Markenwerte. Die vorgestellten Inhalte reichen von den typischen Robinson-Themen Entertainment, Sport, WellFit, Familie und Events über Clubneuigkeiten bis hin zu kulinarischen Highlights. Außerdem finden Buchungsinteressierte alle Informationen über das umfangreiche Leistungsangebot der 26 Clubs im praktischen Überblick.

In der Mitte des Katalogs befindet sich, passend zum Perspektivenwechsel des Wendekatalogs, ein Gewinnspiel. Interessierte können bis zum 31. Dezember 2024 teilnehmen und sieben Nächte im Robinson Cyprus für zwei Personen gewinnen.

„Mit dem neuen Robinson Katalog setzen wir auch in diesem Jahr einen klaren Fokus auf die individuelle Ansprache unserer Gäste. Die abwechslungsreiche Darstellung unserer 26 Clubs und die personalisierte Kommunikation schaffen nicht nur ein inspirierendes Leseerlebnis, sondern stärken zugleich die emotionale Verbundenheit mit unserer Marke. Unser Ziel ist es, Reisebüros und Gästen wertvolle Anregungen zu geben, um den für sie perfekten Club aus unserem umfassenden Portfolio zu finden", so Bernd Mäser, Geschäftsführer von Robinson.

Weitere Infos & Online-Katalog

Eine digitale Katalogversion ist außerdem auf der Webseite verfügbar - Link zum Online-Katalog HIER Darüber hinaus enthält die aktuelle Ausgabe des E-Magazins „ROB-MAG“ weitere Informationen zum Katalog - Link dazu HIER (red)