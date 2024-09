nicko cruises: Kurzreportage über das Flaggschiff

Hartelijk Welkom am IJsselmeer - so lautet der Titel der Reise vom 17. – 24. Juni 2024 die von Köln über Amsterdam und über Marker- und IJsselmeer führte. Mit an Bord der nickoSPIRIT war dabei - neben Gästen und Crew - auch ein TV-Filmteam des ZDF.

An Bord der nickoSPIRIT

"Was macht den Reiz einer Flusskreuzfahrt aus, was ist das Besondere an dieser Reiseform und was gibt es an Land zu entdecken?" Die Mini-Reportage des ZDF blickt „behind the scenes“ des Lebens an Bord der nickoSPIRIT. Ausgestrahlt wurde die Dokumentation bereits innerhalb des Formates "Hallo Deutschland". In der ZDF-Mediathek ist sie ab sofort ab Minute 28:22 zu finden.

Link zur Kurzreportage HIER (red)