Nicko Cruises: Nordeuropa-Kreuzfahrten 2025 bereits buchbar

Die 8- bis 19-tägigen Reisen führen durch die norwegischen Fjorde, die Vulkanlandschaften Islands sowie an die Küsten Schwedens und Dänemarks. Die elfttägige Route „Typisch Ostsee“ ab/bis Kiel bietet ab dem 26. September 2025 Einblicke in die Vielfalt der Ostseeregion. Stationen sind unter anderem Danzig, Stockholm und die Insel Bornholm. Diese Kreuzfahrt vereint Natur- und Kulturerlebnisse mit dem besonderen skandinavischen Lebensgefühl.

Eine 15-tägige Reise unter dem Titel „Norwegens Westen im Detail“ führt die Gäste ab dem 6. Oktober 2025 von Kiel zu den Lofoten und zum Nordkap. Neben spektakulären Ausblicken entlang der Küste erwartet die Reisenden auch der längste Fjord Norwegens, der Hardangerfjord.

Die Höhepunkte Norwegens und Islands erleben

Das können die Gäste der Vasco da Gama in 19 Tagen ab Kiel/bis Hamburg im Rahmen der gleichnamigen Kreuzfahrt vom 20.10. bis 07.11.2025. Zu dieser Zeit bietet sich die Gelegenheit, in die Magie der Nordlichter einzutauchen und dieses Naturphänomen in seiner vollen Pracht zu bewundern. Norwegen begeistert mit der uralten Stadt Stavanger samt Lysefjord und in Bergen wartet das UNESCO-Welterbe darauf, von den Kreuzfahrern besichtigt zu werden. Mit Island erwartet die Gäste anschließend ein weiteres großartiges Highlight der Reise: Die beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten des Landes entdecken sie bei einem Tagesausflug zum Golden Circle, wo ausgiebig Zeit bleibt, um die drei spektakulärsten Naturschauplätze, den Thingvellir-Nationalpark, den Gullfoss-Wasserfall und das Geysir-Geothermalgebiet, zu bestaunen. Weitere Höhepunkte erleben Kunst-, Natur- und Kulturbegeisterte in Islands Hauptstadt Reykjavík. Auf dem Weg zurück nach Hamburg wartet mit dem idyllischen Mandal die südlichste Stadt Norwegens auf die Gäste, bevor diese Kreuzfahrt nach einer abwechslungsreichen Auszeit auf See in Hamburg zu Ende geht. (red)