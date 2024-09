Korean Air erweitert Netzwerk nach China und Japan

Am 22. Oktober bzw. 1. Dezember nimmt die Fluggesellschaft nach vierjähriger pandemiebedingter Unterbrechung ihre Flüge von Seoul Incheon nach Mudanjiang bzw. von Busan nach Quingdao wieder auf. Die Strecke Seoul Incheon - Mudanjiang wird fünfmal wöchentlich (dienstags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags) bedient, die Strecke Busan-Qingdao täglich.

Auch die Frequenzen auf verschiedenen Routen nach China werden aufgestockt: Die Fluggesellschaft hat die Frequenzen auf der Strecke Seoul Incheon - Zhengzhou am 12. August von vier wöchentlichen Flügen auf eine tägliche Verbindung erhöht. Auch auf der Strecke Seoul Incheon - Xiamen wird die Frequenz ab dem 1. Oktober von vier wöchentlichen Flügen auf einen täglichen Flug erhöht. Die Strecke Seoul Incheon - Taichung wird in zwei Phasen ausgebaut. Vom 10. September bis zum 26. Oktober wird die Strecke viermal wöchentlich, dienstags, donnerstags, samstags und sonntags, bedient. Ab dem 27. Oktober wird die Frequenz auf tägliche Flüge erhöht, um die Präsenz von Korean Air auf dem taiwanesischen Markt weiter zu stärken.

Rückkehr nach Nagasaki

Ab dem 27. Oktober wird die Fluggesellschaft nach mehr als elf Jahren Unterbrechung die Strecke Seoul Incheon - Nagasaki für die Wintersaison wieder aufnehmen. Die Strecke wird viermal wöchentlich (montags, donnerstags, samstags und sonntags) bedient und eröffnet neue Reisemöglichkeiten in die historische japanische Stadt. Auch auf der Strecke Seoul Incheon - Osaka wird der Flugbetrieb vorübergehend ausgeweitet. Zwischen 2. September und 26. Oktober bietet die Airline vier statt bisher drei tägliche Flüge an. Damit werde dem erwarteten Anstieg der Herbstreisen in die beliebte japanische Destination Rechnung getragen, wie es von Seiten der Airline heißt.

Ab Dezember 2024 werden die Flüge nach China 95% der Kapazität von Dezember 2019 und die Flüge nach Japan 106% der Kapazität vor der Pandemie erreichen. (red)