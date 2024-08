ANA stellt Pokémon-Sicherheitsvideo vor

Ab sofort wird in den beiden ANA-Flugzeugen mit Pokémon-Bemalungen - „Pikachu Jet NH“ und „Eevee Jet NH“ - das weltweit erste Pokémon-Sicherheitsvideo gezeigt. Das Video wurden gemeinsam mit der Pokémon Company erstellt und soll die wichtigen Sicherheitsthemen auf unterhaltsame, spannende und lehrreiche Weise vermitteln. In dem Video verirrt sich Pikachu auf seiner Reise und wird durch die Zusammenarbeit des ANA-Bodenpersonals mit seinem Trainer wieder vereint.

Aufmerksamkeit für Sicherheit

Das Sicherheitsvideo dient dazu, wichtige Informationen und Erklärungen in einem einfachen und ansprechenden Format zu liefern. Die Zuschauer werden dabei von vielen beliebten Pokémon-Charakteren angeleitet, wie sie sich in verschiedenen Situationen während des Fluges zu verhalten haben. Zusätzlich zu den japanisch-englischen Texten und Untertiteln in insgesamt 18 Sprachen wird das Video auch in Gebärdensprache angeboten.

„Ein innovativer Ansatz wie dieser ermöglicht es uns, das Flugerlebnis zu verbessern, indem wir essenzielle Sicherheitsinformationen mit ansprechender Unterhaltung kombinieren. Diese einzigartige Zusammenarbeit sorgt dafür, dass Reisende jeden Alters eine unvergessliche und erfreuliche Reise mit uns genießen", so Motoaki Ueno, Executive Vice President für Kunden­erfahrungsmanagement und Planung von ANA zu dem neuen Video.

Die neuen Sicherheits-Videos sind auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von ANA, dem ANA Global Channel, zu sehen. Link dazu HIER (red)