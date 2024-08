Raxlauf - Sportliches Finale der Sommerferien

Mit dem nahenden Ende der Sommerferien rückt auch das sportliche Highlight des Jahres auf der Raxalpe immer näher: Der Raxlauf bietet Hobby- und ExtremsportlerInnen bereits zum 13. Mal die Möglichkeit, sich im Wettstreit zu messen. Am Samstagvormittag, den 31. August 2024, werden ab 10:00 Uhr wieder rund 150 TeilnehmerInnen erwartet. Veranstaltet wird der Event vom WSV Payerbach sowie von Scharfegger’s Raxalpen Resort.

13. Raxlauf: „Classic“, „Extrem“ und „Plateau“

Es stehen heuer wieder drei unterschiedliche Strecken zur Auswahl: Die 8,8km lange Strecke „Classic“ führt von der Talstation der Rax-Seilbahn über den Knappenhof und Törl bis hin zur Bergstation. Zu absolvieren sind hier über 1.100 Höhenmeter. Dazu gibt es noch einen „Plateaulauf“ (10,1km, 340 Höhenmeter) sowie eine „Extremstrecke“ (15,5km, 1.400 Höhenmeter). Der Plateaulauf startet bei der Bergstation Rax-Seilbahn und führt über das Ottohaus, den Jakobskogel sowie das Preinerwandkreuz in Richtung Seehütte und über den Seeweg retour zur Bergstation. Die Extremstrecke führt anfangs über die Classic-Strecke. Kurz nach dem Törl beim Ottohaus mündet sie in den Plateaulauf ein. „Selbstverständlich sind auch reguläre Wandergäste an diesem Tag bei uns herzlich willkommen. Für Freunde und Familien der TeilnehmerInnen warten reduzierte Ticketpreise für die Rax-Seilbahn“, so Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts.

Weiter Infos & Anmeldung:

Die Tickets für den Raxlauf belaufen sich auf 30 EUR (Classic-Strecke) und 35 EUR (Extrem- und Plateau-Strecke). Nordic-Walking-Stöcke sind nicht gestattet. Im Nenngeld inkludiert sind die Berg- und Talfahrt mit der Rax-Seilbahn, Labstellen auf der Strecke und im Ziel sowie weitere Preisermäßigungen für Familienmitglieder.

Anmeldung unter: www.wsv-payerbach.at (red)