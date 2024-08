Explora II als Boutique-Hotel beim Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025

Das neueste Schiff der Explora Journeys-Flotte wird 2025 während des legendären Rennens in Monaco als luxuriöses Boutique-Hotel auf See dienen. So wird das Schiff im Herzen von Monacos berühmtem Port Hercule vor Anker gehen und während der gesamten Rennwoche eine erstklassige Position einnehmen. Zudem wird die Explora II Gastgeber für eine Reihe von spektakulären Veranstaltungen sein und den passenden Rahmen für das mit Spannung erwartete Rennen und seine Starbesetzung darstellen, aber auch ein elegantes monegassisches Zuhause für Wochenend-Gäste bieten.

„Wir freuen uns sehr, unser zweites Luxusschiff Explora II erstmals während des Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025 zu präsentieren. Formilar 1 ist ein Synonym für Spitzentechnologie, Präzision und ein unermüdliches Streben nach Exzellenz – Werte, die wir mit MSC Kreuzfahrten und unserer Luxus-Lifestyle-Marke Explora Journeys ebenfalls leben. Als eine der prestigeträchtigsten Veranstaltungen, ist es absolut passend, dass wir Sportbegeisterten hiermit ein unvergessliches Erlebnis bieten, das die Welt des Motorsports mit dem Luxus einer Seereise verbindet", sagt Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, Cruise Division of MSC Group.

Details zu den Angeboten:

Die Explora II im Zentrum des Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025: Gäste können fünf Tage an Bord der Explora II samt luxuriösen Unterkünften sowie erstklassigen Annehmlichkeiten genießen, während sie die Rennen im Herzen von Monaco miterleben. Ideal für Formula 1-Enthusiasten, die einen kurzen, aber unvergesslichen Urlaub auf einem schwimmenden Hotel verbringen möchten.

Einschiffung: Monte Carlo, Monaco

Monte Carlo, Monaco Ausschiffung: Monte Carlo, Monaco

Monte Carlo, Monaco Dauer: 5 Nächte / 6 Tage

5 Nächte / 6 Tage Daten: bis 26. Mai 2025

Von den eindrucksvollen Domkuppeln bis ins Herz des Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025: Gäste haben die Möglichkeit, atemberaubende Ziele im Mittelmeer zu besuchen, bevor sie in Monaco zum Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025 vor Anker gehen.

Einschiffung: Barcelona, Spain

Ausschiffung: Monte Carlo, Monaco

Dauer: 13 Nächte / 14 Tage

Daten: bis 26. Mai 2025

Vom Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025 bis zu den beliebten Balearen:

Im Anschluss an den Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025 können Gäste sieben Tage Entspannung und Erlebnisse auf dem Mittelmeer als ideale Mischung aus Erholung und Abenteuer genießen.

Einschiffung: Monte Carlo, Monaco

Ausschiffung: Barcelona, Spanien

Dauer: 12 Nächte / 13 Tage

Daten: Mai bis 2. Juni 2025

Eine ausgedehnte Reise ins Herz des Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025, von der azurblauen Riviera bis zu den beliebten Balearen: Gäste können acht Tage vor dem Formula 1 Grand Prix de Monaco 2025 , fünf Tage während des Sportereignisses und sieben Tage nach dem Rennen an Bord der Explora II voll und ganz in das „Ocean-State-of-Mind“ -Lebensgefühl eintauchen. Die All-inclusive-Reise vereint unvergleichlichen Luxus mit zahlreichen Highlights im Mittelmeer.

Einschiffung: Barcelona, Spanien

Ausschiffung: Barcelona, Spanien

Dauer: 20 Nächte / 21 Tage

Daten: Mai bis 2. Juni 2025

