Disney Cruise Line: Neues Schiff sticht im November 2025 in See

Im November 2025 startet die Disney Destiny ab Port Everglades in Fort Lauderdale, Florida, zu ihre Jungfernfahrt. In der Eröffnungssaison folgen Vier- und Fünf-Nächte-Kreuzfahrten auf die Bahamas und in die westliche Karibik. Gäste erwartet ein Kreuzfahrturlaub mit aufregenden Erlebnissen, außergewöhnlicher Unterhaltung und eine erstklassige Küche. Darüber hinaus können sich Reisende auf Besuche von einem oder beiden exklusiven Inselzielen von Disney Cruise Line: Disney Castaway Cay und Disney Lookout Cay at Lighthouse Point freuen.

Schiffsdesign: „Helden und Bösewichte“

Für die Disney Destiny ließen sich die Teams von Disney Cruise Line und Walt Disney Imagineering von den beliebtesten Disney Geschichten über Heldentum und Schicksal inspirieren. Daraus kreierten sie ein einzigartiges Design zum Thema „Helden und Bösewichte“. Die charismatischen Charaktere von Disney, Pixar, Marvel und Disney Parks finden sich nicht nur im Schiffsdesign wieder - Gäste treffen während der gesamten Fahrt auch live auf allerlei bekannte Charaktere aus dem Disney Universum.

Erstes König der Löwen- Restaurant

Neben den von den Schwesternschiffen Disney Wish und Disney Treasure bekannten Restaurants Worlds of Marvel und 1923 erwartet Gäste an Bord der Disney Destiny auch ein brandneues Familienrestaurant unter dem Motto: „Pride Lands: Feast of The Lion King“ - in dem sich alles um „König der Löwen“ dreht. Das Interieur zeigt mit Licht- und Spezialeffekten Tiere und Natur der afrikanischen Savanne. Ein buntes Ensemble aus Live-Musikern und Geschichtenerzählern präsentiert während des Essens eine musikalische Reise durch den preisgekrönten Soundtrack, von „Circle of Life“ bis „Hakuna Matata“.

Neue Showhighlights

Wie alle Schiffe von Disney Cruise Line bietet auch die Disney Destiny an Bord unzählige spektakuläre Unterhaltungsangebote für die ganze Familie. Zwei der Highlights: die Grand Hall und das Walt Disney Theatre. Die Grand Hall ist das eindrucksvollste und prominenteste Erlebnis auf der Disney Destiny. Hier stehen Helden und Bösewichte aus dem gesamten Disney Universum im Mittelpunkt und interagieren mit den Gästen. Inspiriert von den Geschichten aus den „Black Panther“-Filmen von Marvel Studios, erwecken immersive Shows und interaktive Programme hier die Lieblingsfiguren von Disney und Marvel zum Leben. Im opulenten Showpalast kommen atemberaubende Broadway-Produktionen auf die Bühne wie „Frozen, A Musical Spectacular“ und „Disney Seas the Adventure“.

Exklusive Erwachsenenbereiche

Auch Erwachsene kommen an Bord der Disney Destiny voll auf ihre Kosten - in exklusiven Adults-Only-Bereichen. In der von Cruella inspirierten Klavierlounge De Vil warten trendige Martinis oder spezielle Vintage-Rumsorten im „Fluch der Karibik“-Pub Cask and Cannon. Zur Entspannung geht es in die Quiet Cove oder das Senses Spa mit Senses Fitness für ruhige Verwöhn-Momente. Ausgebildete BetreuerInnen übernehmen bei Bedarf in dieser Zeit die Aufsicht über die Kinder. Darüber hinaus stehen zum Dinner zusätzliche Restaurants für Erwachsene zur Auswahl. Dazu zählt das Palo Steakhouse, das authentische italienische Küche mit der Raffinesse eines modernen Steakhouse kombiniert, oder die Gourmet-Küche im französischen Stil im Enchanté von Chefkoch Arnaud Lallement.

Heldenwürdige Unterkünfte

Wie jedes Schiff von Disney Cruise Line bietet auch die Disney Destiny geräumige und komfortable Kabinen, die speziell für Familien konzipiert wurden. So verfügen die meisten Kabinen über das für Disney Cruise Line charakteristische Konzept von geteilten Bädern und viele bieten die Möglichkeit einer Verbindungstür zwischen nebeneinanderliegenden Kabinen.

Alle Kabinen sind dabei individuell mit Illustrationen, die die epischen Reisen berühmter Disney Figuren darstellen, gestaltet. So locken die große Concierge Kabinen und Suiten in die geheimnisvolle Welt der Disney Animation „Fantasia“. Direkt über der Brücke bieten sieben spezielle Zimmer im Stil von Pixars „Die Unglaublichen“ einen atemberaubenden Blick aus raumhohen Fenstern auf die See. Helden-Suiten zelebrieren die Abenteuer des Disney Animationsklassikers „Hercules“ und sind von Farben und Mustern der griechisch-römischen Architektur inspiriert.

Weitere Informationen zu Disney Cruise Line unter: www.disneycruise.com (red)