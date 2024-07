Verstärkung für das Außendienst-Team

Das Hamburger Team der Reederei Cunard erhält mit Joseph Krainhöfner, der vom Hamburger Inside Sales Team in den Außendienst wechselt, ab sofort tatkräftige Unterstützung in der DACH-Region.

So übernimmt er als neuer Regional Sales Manager die Außendienstbetreuung für alle Cunard Partneragenturen der Region Deutschland Süd mit den Postleitzahlen 7,8 & 90 bis 97 sowie Österreich und der Schweiz.

Der gebürtige Österreicher und versierte Touristiker kann bereits auf rund zehn Jahre Erfahrung im Tourismusumfeld zurückblicken. Neben der Kreuzfahrt-Branche sammelte er mehrere Jahre als Reiseleiter bei Alltours sowie vier Jahre als Supervisor Front Office und stellvertretender Front Office Manager in der Hotellerie fundierte Erfahrungen im geschäftlichen Vertrieb und der direkten Kundenbetreuung.

Gut vernetzt

„Mit Joseph Krainhöfner gewinnen wir einen Branchen-Kenner, der bestens im Süden vernetzt ist und genau weiß, was unsere Vertriebspartner in Süddeutschland, der Schweiz & Österreich bewegt. Der persönliche Austausch mit unseren Reisebüropartnern ist uns überaus wichtig, daher freuen wir uns, ab sofort das besondere Cunard Erlebnis direkt vor Ort vermitteln zu können“, so Anja Tabarelli, Direktorin für Vertrieb und Marketing der Reederei Cunard in Deutschland. (red)