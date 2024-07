The Harbour: Neue Attraktion auf der MSC World America

The Harbour ist eine neue Outdoorfläche, das Highlight des Aventura Familienbereichs, der so gestaltet ist, dass er das Meer erlebbar macht und Familien gleichzeitig eine Oase im Freien bietet, in der sie zusammen Spaß haben können, aber auch gemeinsam in der Sonne entspannen, leckere Snacks genießen oder sich zurückzulehnen können – alles an einem Ort. The Harbour ist tagsüber wie auch abends der perfekte Ort zum Verweilen. Am Abend sorgen Live-Musiker mit ihren Auftritten bei Eltern für ausgelassene Stimmung, während Kinder und Jugendliche weiterhin die Attraktionen und Angebote des Bereichs nutzen können.

Neue Attraktionen

The Harbour befindet sich im Herzen des offenen Oberdecks des Schiffes und punktet mit einem freien Ausblick auf das Meer sowie einer Vielzahl von Abenteuern, die darauf warten, entdeckt zu werden:

The Harbour Aquapark – Der Aquapark ist das perfekte Freizeitvergnügen für alle Altersgruppen und bietet eine beeindruckende Auswahl an aufregenden Wasserrutschen sowie einen Kinderbereich zum Plantschen. Abenteurer können sich auf die Freefall-Rutsche wagen: Hier bleibt nur ein Moment um Luft zu holen, bevor sich die Tür unter ihnen öffnet und sie im Bruchteil einer Sekunde im freien Fall auf die darunter liegenden Decks zu stürzen drohen, ehe sie mit Drehungen und Wendungen sicher in das Wasserbecken gelangen. Wer den Nervenkitzel sucht, kann zudem zwischen einer Reifen-Rutsche mit Virtual-Reality-Technologie oder einem Wettrennen gegen einen Freund in der Duellrutsche wählen.

– Der Aquapark ist das perfekte Freizeitvergnügen für alle Altersgruppen und bietet eine beeindruckende Auswahl an aufregenden Wasserrutschen sowie einen Kinderbereich zum Plantschen. Abenteurer können sich auf die Freefall-Rutsche wagen: Hier bleibt nur ein Moment um Luft zu holen, bevor sich die Tür unter ihnen öffnet und sie im Bruchteil einer Sekunde im freien Fall auf die darunter liegenden Decks zu stürzen drohen, ehe sie mit Drehungen und Wendungen sicher in das Wasserbecken gelangen. Wer den Nervenkitzel sucht, kann zudem zwischen einer Reifen-Rutsche mit Virtual-Reality-Technologie oder einem Wettrennen gegen einen Freund in der Duellrutsche wählen. Jaw Drop @ The Spiral – Ein architektonisches Meisterwerk und eine der längsten Trockenrutschen auf See: Der Jaw Drop führt die Gäste durch das Maul eines Hais spiralförmig elf Decks tief auf die World Promenade. Die Edelstahl-Trockenrutsche besteht aus dunklen und hellen Segmenten und bietet einen besonderen Blick auf das Meer am Heck des Schiffes – ein einzigartiges, adrenalingeladenes Erlebnis.

– Ein architektonisches Meisterwerk und eine der längsten Trockenrutschen auf See: Der Jaw Drop führt die Gäste durch das Maul eines Hais spiralförmig elf Decks tief auf die World Promenade. Die Edelstahl-Trockenrutsche besteht aus dunklen und hellen Segmenten und bietet einen besonderen Blick auf das Meer am Heck des Schiffes – ein einzigartiges, adrenalingeladenes Erlebnis. Hochseilgarten – Der aufregende Hochseilgarten erstreckt sich über zwei Ebenen auf einer Fläche von 577 m² und wird durch zwei Sky Rails, die einer Seilrutsche an einer Schiene ähneln, ergänzt. Die Gäste erleben hier Nervenkitzel und Herausforderung, während sie den Meerblick aus neuen Höhen genießen.

– Der aufregende Hochseilgarten erstreckt sich über zwei Ebenen auf einer Fläche von 577 m² und wird durch zwei Sky Rails, die einer Seilrutsche an einer Schiene ähneln, ergänzt. Die Gäste erleben hier Nervenkitzel und Herausforderung, während sie den Meerblick aus neuen Höhen genießen. The Harbour Light House – Ein Themen-Spielplatz, der dem markanten Leuchtturm auf der Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve auf den Bahamas nachempfunden ist. Der Spielplatz ist mit einer Rutsche und verschiedenen Spielstationen ausgestattet, die die Fantasie der Kinder anregen und zu körperlicher Aktivität ermutigen.

– Ein Themen-Spielplatz, der dem markanten Leuchtturm auf der Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve auf den Bahamas nachempfunden ist. Der Spielplatz ist mit einer Rutsche und verschiedenen Spielstationen ausgestattet, die die Fantasie der Kinder anregen und zu körperlicher Aktivität ermutigen. The Harbour Bar & Bites – Wer eine Pause von all der Action braucht, kann sich für The Harbour Bar & Bites entscheiden, die eine köstliche Auswahl an schnellen und einfachen Snacks sowie erfrischende Getränke bietet, die nach der Bestellung bequem mitgenommen werden können. Die Gäste haben die Wahl aus einer Vielzahl von herzhaften Gerichten und süßen Leckereien.

– Wer eine Pause von all der Action braucht, kann sich für The Harbour Bar & Bites entscheiden, die eine köstliche Auswahl an schnellen und einfachen Snacks sowie erfrischende Getränke bietet, die nach der Bestellung bequem mitgenommen werden können. Die Gäste haben die Wahl aus einer Vielzahl von herzhaften Gerichten und süßen Leckereien. Familienbereich – Hier finden die Gäste bequeme Sitzgelegenheiten und Schatten, um sich zu entspannen, während sie den atemberaubenden Meerblick genießen.

– Hier finden die Gäste bequeme Sitzgelegenheiten und Schatten, um sich zu entspannen, während sie den atemberaubenden Meerblick genießen. Cliffhanger – Diese Attraktion ist die einzige Überwasser-Schaukel auf See und wurde bereits Anfang des Jahres angekündigt. Das Fahrgeschäft mit vier Sitzen befinden sich etwa 50 Meter über dem Meer und schaukelt dort mit einer einzigartigen, nervenaufreibenden Aussicht hin und her.

The Harbour bildet zusammen mit dem Doremiland-Kinderbereich und dem Sportplex, einer Indoor-Sporthalle, den Familienbereich Aventura auf der MSC World America, der rund um die Uhr zum Anlaufpunkt für Kinder und Eltern wird. (red)