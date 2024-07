ANA: Drei neue Ziele in Europa

Die neuen Direktflüge vom stadtnahen Flughafen Tokio/Haneda werden am 3. Dezember 2024 (Mailand), 31. Jänner 2025 (Stockholm Arlanda) und zum 12. Februar 2025 (Istanbul) aufgenommen.

„Diese neuen Strecken spiegeln das Engagement der ANA wider, der steigenden Nachfrage nach Reisen zwischen Japan und den jeweiligen Ländern gerecht zu werden“, sagte Shinichi Inoue, Präsident und CEO von ANA. „Wir hoffen, dass diese Erweiterung unseren Fluggästen eine größere Auswahl, neue Kundenerlebnisse sowie ein nahtloses und angenehmes Reiseerlebnis bietet.“ Shinichi Inoue weiter: „Wir sind außerdem stolz darauf, Paris und München wieder täglich anzufliegen und auch ab August schon die Strecke nach Wien wieder aufzunehmen. Mit den neuen Verbindungen setzen wir unsere Managementvision 'Uniting the World in Wonder' weiter um.“

Wien-Verbindung startet im August

ANA fliegt Anfang Dezember das erste Mal überhaupt planmäßig von Tokio/Haneda nach Mailand. Stockholm wird das achte Ziel der Airline in Europa und soll es den Fluggästen erleichtern, in die Region Nordeuropa zu reisen. In alle drei der neuen Destinationen fliegt der japanische Marktführer zunächst dreimal pro Woche.

Die Strecke Tokio/Haneda – Wien wird bereits Anfang August 2024 wieder aufgenommen. ANA erwarte, dass das erweiterte Netzwerk das Wachstum von bilateralem Austausch und der Geschäftsnachfrage zwischen Japan und den jeweiligen Ländern weiter fördere, so die Airline in der Presseaussendung. (red)