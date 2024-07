Riu Plaza Chicago hat eröffnet

Die Eröffnung des Hotels sei ein weiterer Meilenstein bei der internationalen Expansion, wie die spanische Hotelkette mitteilt. Das neue Vier-Sterne-Haus mit 390 Zimmern punktet mit seiner Lage mitten im Stadtzentrum von Chicago im Shopping-Viertel Magnificent Mile. Als besonderes Bonbon bietet es den Gästen den Panoramablick auf die Stadt von der 27. Etage des Gebäudes, wo sich die Bar „The Rooftop“ befindet, die im September öffnet.

Mit dieser Neueröffnung schaffe RIU nicht nur eine Präsenz in einer großartigen Metropole mit einem der lukrativsten Immobilienmärkte weltweit, sondern unternehme mit dem Neubau dieses Hochhauses – des fünften Hotels der Marke RIU Plaza in den USA – auch einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg der Konsolidierung in dem bedeutenden Markt, so heißt es weiter. Der Standort in der Ontario Street Nr. 150 E gehöre zu den Spitzenlagen in der Stadt. Durch die hervorragende Verkehrsanbindung in Chicago, dem idealen Reiseziel für Geschäfts- und Urlaubsreisende, seien alle Sehenswürdigkeiten leicht zu erreichen.

Inzwischen hat RIU elf Stadthotels in Panama City, Guadalajara, Madrid, Berlin, London, Dublin, Miami, San Francisco, zwei in New York und nun eines in Chicago. Die Kette erwartet ein weiteres RIU Plaza Hotel in Toronto, das sich derzeit im Bau befindet. Zudem ist ein drittes Hotel in New York geplant, wo kürzlich ein Grundstück am Broadway erworben wurde. (red)