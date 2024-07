Mehr Flüge im Sommer nach Bahrain

Die 1950 gegründete, nationale Fluggesellschaft Gulf Air fliegt aktuell viermal wöchentlich – montags, mittwochs, freitags und sonntags – mit einem modernen Airbus A321neo von München nach Bahrain. Von Frankfurt aus startet Gulf Air täglich in den Inselstaat im Arabischen Meer.

Strand, Kultur, Natur

Vom Perlentauchen bis Kajakfahren und vom Museumsbesuch bis zur Shoppingtour: In Bahrain erwarten Reisende viele Möglichkeiten auf den arabischen Inseln. Das Perlentauchen ist ein wichtiger Teil des bahrainischen Kulturerbes und bietet BesucherInnn, die diese traditionelle Aktivität erkunden möchten, ein besonderes Erlebnis. Unter der Anleitung professioneller Tauchlehrer können Anfänger sowie geübte Taucher mit einem Perlentauch-Pass auf Schatzsuche gehen und Perlen finden. Wer das Wasser scheut, kann sich im Perlenmuseum in Siyadi Majlis, das kürzlich mit dem Monocle Magazine's Design Awards als „Best New Museum 2024“ ausgezeichnet wurde, über die Geschichte der Perlen informieren.

Ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie sind auch die Hawar-Inseln. Das kristallklare Wasser lädt zu einer Vielzahl an Wasseraktivitäten ein. Sei es Segeln, Tauchen, Kitesurfen, Kajak und SUP fahren. Die Inseln sind außerdem ein beliebtes Ziel für Delfinbeobachtungen. Das klare, seichte Wasser rund um die Inseln eignet sich perfekt, um auch eine Vielzahl von Meeresbewohnern zu beobachten: von verspielten Clownfischen bis hin zu majestätischen Meeresschildkröten.

Die Amwaj-Inseln im Nordosten Bahrains sind ein beliebtes Ziel für Adrenalinjunkies. Das 2003 errichtete Inselparadies bietet ruhige Lagunen und verlässliche Winde für eine breite Palette an aufregenden Wassersportarten. Die Tubli-Bucht im Nordosten Bahrains beherbergt ein geschütztes Ökosystem mit über 65 Tierarten und bietet eine einzigartige Gelegenheit zum Kajakfahren inmitten des Mangrovenwaldes. Ein Erlebnis, um die reiche Artenvielfalt der Tubli-Bucht kennenzulernen, ist eine Mangroventour - sie bietet einen friedlichen Rückzugsort vom hektischen Stadtleben.

Fun pur verspricht der Wasserpark The Lost Paradise of Dilmun. Er ist der größte Wasserpark des Landes und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 77.000m2 und bietet mehr als 20 Rutschen und Attraktionen. In den zahlreichen Shopping Malls wie beispielsweise der Bahrain Mall, der City Centre Mall oder der The Avenue finden Besucher neben den Shops internationaler Brands zahlreiche Indoor-Attraktionen, Kinos und Restaurants.

Weitere Informationen über Bahrain: bahrain.com (red)