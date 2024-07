Explora Journeys stellt neues Unterhaltungsprogramm vor

Das umfassende vierzehntägige Programm verspricht das Gästeerlebnis mit einer Reihe von Abendvorstellungen, interaktiven Aktivitäten und exklusiven Veranstaltungen zu bereichern. So dürfen sich Reisende unter anderem über innovative und exklusiv gestaltete Aufführungen, bei denen ein neues Ensemble internationaler Künstler zusammen mit den Musikern und Gastgebern auftritt, freuen.

Ganz neu: Digital Actvities

Ein herausragendes Merkmal des Angebots sind die „Digital Activities“: Mithilfe spezieller QR-Codes auf dem gesamten Schiff können Gäste täglich einzigartige Aktivitäten auf ihren Geräten erleben, darunter Explora Journeys Trivia, Kreuzworträtsel und Wort-Ratespiele, die auf das Reiseziel abgestimmt und täglich aktualisiert werden. Darüber hinaus stehen zeitlose Spiele wie Sudoku und Schach zur Verfügung.

Die Technologie ermöglicht es den Gästen auch, spezielle Musikwünsche direkt an die Künstler zu richten. Durch das Scannen eines QR-Codes in der Astern Lounge während der nächtlichen Auftritte können Gäste Playlisten einsehen, Wünsche senden, Lieder auswählen oder sogar neue vorschlagen, wodurch eine interaktive und persönliche Verbindung zu den Musikern entsteht.

Neue Aktivitäten tagsüber

Die Tagesaktivitäten sind darauf ausgelegt den "The Ocean State of Mind" zu verstärken. Gäste können so beispielsweise spontane Pop-up-Auftritte von Musikern, Künstlern und Wellness-Teams am Pool genieße die durch speziell abgestimmte Getränke und Snacks ergänzt werden.

Außerdem bietet Explora Journeys neue Veranstaltungen an, die Gäste dazu ermutigen, neue Bekanntschaften zu knüpfen. Täglich fortlaufende Events fördern ein Gemeinschaftsgefühl, während Einzelveranstaltungen und Solounternehmungen es den Gästen ermöglichen, ihr Engagementniveau selbst zu wählen. Das Event-Angebot umfasst: Sportaktivitäten, interaktive Events sowie ein spannendes neues sowie ein mehrtägiges Murder Mystery-Spiel.

Vielfältige Abendunterhaltung

Wenn der Tag in den Abend übergeht, erwacht das Schiff mit Live-Musik zum Leben und bietet an jedem Veranstaltungsort eine einzigartige Atmosphäre. Gäste können zwischen entspannten Euro-Poolside-Vibes mit DJs, eleganter Klaviermusik in der Lobby und den Explora Lounges, lebhaften Musiker-Gesangs-Duos in der Journeys Lounge sowie zeitgenössischer Musik mit dem akustischen Loop-Pedal-Duo in der Astern Lounge wählen - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Später am Abend sind Gäste eingeladen zur Explora Music Series, einem nächtlichen Live-Spektakel in der Journeys Lounge. Sechs neue Sänger präsentieren ein vierzehntägiges Programm ohne Wiederholungen, begleitet von Gastkünstlern und Persönlichkeiten.

"Wir freuen uns sehr, unseren Gästen mehr Aktivitäten und Vorstellungen anzubieten, um jede Reise mit Farbe und Vielfalt zum Leben zu erwecken. Unser Team wird jüngere Gäste im Nautilus Club begeistern, indem wir das preisgekrönte Familienprogramm mit neuen Aktivitäten und Veranstaltungen erweitern", so Steve Leatham, Vice President of Entertainment, Cruises Division zur Vorstellung des neunen Programms. (red)