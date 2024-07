Einweihung der Spirit of Ponant im Hafen von Marseille

In altbewährter Tradition segnete Pater Olivier Spinosa, Rektor der Basilika Notre-Dame de la Garde, am 27. Juni in einer feierlichen Zeremonie den neuen Segelkatamaran im alten Hafen von Marseille. Dies markiert den Eintritt dieses außergewöhnlichen, in Frankreich gebauten Katamarans, in die Flotte von Ponant.

Feierliche Zeremonie

Die offizielle Einweihung mit der feierlichen Segnung begann um 18:00 Uhr, mit dabei waren die Taufpatin des Schiffes, Véronique Hamdaoui-Guiot, Chief People and Culture Officer bei Ponant, Hervé Gastinel, der CEO des Unternehmens und der Kapitän des Schiffes, Kevin Delannoy.

„Diese Segnung ist eines der Rituale, die uns an unsere Herkunft und unsere Kultur als Seeleute erinnern“, erklärt Véronique Hamdaoui Guiot. „Alle Mitarbeiter von Ponant begrüßen dieses prächtige Schiff stolz durch die Ehre, die mir zuteilwurde, die Taufpatin der Spirit of Ponant zu sein.“

Exklusiv, einzigartig, verantwortungsvoll

Die Spirit of Ponant ist ein 24m langer Maxi-Katamaran mit sechs Kabinen, der ein exklusives Segelerlebnis mit leichtem Zugang zum Meer und einer Vielzahl von Wassersportarten bietet. Mit zwölf Gästen und vier Crewmitgliedern, darunter ein Koch, kombiniert die Spirit of Ponant die Intimität des Segelns mit allen Raffinessen und dem personalisierten Service, die das Markenzeichen der Reisen mit Ponant sind. Mit dieser neuen Ergänzung hat Ponant nun eine Flotte von 14 Schiffen, die alle unter französische Flagge fahren.

„Die Spirit of Ponant ist der perfekte Ausdruck unseres Pioniergeistes und unseres Engagements für ein verantwortungsvolleres Reisen. Dieses einzigartige Reiseformat im Luxus-Kreuzfahrtsektor bietet den Gästen die Möglichkeit, das wahre Leben eines Seemanns zu erleben. Ich gratuliere den Teams zu ihrer harten Arbeit, diese schöne Yacht und das Angebot so schnell in unsere Flotte zu integrieren", so Hervé Gastinel.

Weitere Informationen: www.spiritofponant.com/de (red)