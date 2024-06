Explora Journeys: Exklusive Abenteuer mit Forscher Mike Horn

Vom 10. bis 20. November 2024 haben Gäste an Bord der Explora I die einmalige Gelegenheit, Mike Horn bei zwei außergewöhnlichen Exkursionen zu begleiten, die die wilde Schönheit der spanischen Inseln Lanzarote und La Palma näherbringen.

Mike Horn hat bereits die entlegensten Regionen der Erde bereist und dabei unermüdlich jegliche Landstriche erkundet, die auf der Weltkarte kaum sichtbar sind. An Bord der Explora I wird der in Johannesburg geborene Abenteurer in spannenden Vorträgen von seinen Unternehmungen berichten, und sein Wissen über die mentale und körperliche Exkursionsvorbereitung durch maßgeschneiderte Trainingseinheiten weitergeben.

Die zwei exklusiven Reiseerlebnisse

Wandern auf Lanzarotes „Haría Extreme Wild Trail“

Unter der Leitung des legendären Globetrotters begeben sich Explora Journeys-Gäste auf eine anspruchsvolle Wanderung auf dem gewaltigen Ultramarathonweg „Haría Extreme“. Von Famara aus erklimmen Teilnehmer die zerklüftete Steilwand und genießen atemberaubende Inselpanoramen. Die Tour geht weiter entlang des „Camino de Los Gracioseros“, bevor sie zum charmanten Dorf Haría führt, wo ein authentisches Mittagessen im angesehenen Restaurant Tacande wartet. Anschließend werden die malerischen, weiß getünchten Straßen und blühenden Palmenhaine von Haría erkundet.

Die Highlights im Überblick:

Wanderung auf der Haría Extreme Trailrunning-Route mit dem Profi-Forscher Mike Horn

Atemberaubende Inselpanoramen entlang des Weges

Mittagessen im kultigen Restaurant Tacande in Haría

Wanderung durch naturreiche Schluchten, Wälder und felsiges Terrain

La Palmas wilde Schönheit und Piratenvergangenheit entdecken

La Palmas ungezähmte Schönheit und faszinierende Geschichte: Von Tijarafe aus führt Mike Horn durch die üppige subtropische Umgebung der Insel über einen zerklüfteten Küstenweg nach Porís de Candelaria, einem versteckten Weiler am Fuße der Klippen. Von dort aus segeln die Teilnehmer mit Mike Horn zur spektakulären Cueva Bonita, einer Meereshöhle, die einst von Fischern genutzt wurde, um Piraten zu entkommen. Die als "Sixtinische Kapelle des Atlantiks" bekannte Höhle taucht ihre Wände bei Sonnenuntergang in ein einzigartiges Licht-Schauspiel.

Die Highlights im Überblick:



Wanderung durch La Palmas blühende Artenvielfalt mit Mike Horn

Blick auf das bezaubernde Klippendorf Porís de Candelaria an der Küste

Zur spektakulären Cueva Bonita segeln, die nur per Boot erreichbar ist

(red)