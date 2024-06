TUI Live erleben-Tour in Porto

In Begleitung von Richard Steiner, TUI Österreich Key Account Manager Vertrieb, und Julian Herz, Austrian Airlines Key Account Manager Leisure Sales, ging es für die Reisegruppe am 10. Juni mit Austrian Airlines ab Wien direkt nach Porto, in eine der ältesten Städte Europas.

Erkundungstour in Porto

Bei dieser TUI Live erleben-Tour stand das Kennenlernen der beliebtesten Hotels aus dem TUI-Portfolio in Porto sowie die Erkundung der portugiesischen Stadt und dessen Umgebung im Vordergrund. Die Reisegruppe checkte für drei Nächte im zentral gelegenen Turim Oporto Hotel ein und besichtigte von dort aus fünf der beliebtesten Hotels aus dem TUI Portfolio, wie etwa das Hotel Dom Henrique Downtown, das Neya Porto Hotel und das NH Collection Hotel. Am ersten Abend wurden die Agents im Flow Restaurant in der Stadt mit besonders herausragenden kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt.

Besondere Highlights dieser Tour waren die Seilbahnfahrt über das Zentrum von Porto sowie der Ganztagesausflug ins Douro Tal mit Weinverkostung und Bootstour auf dem Douro Fluss. Zudem konnten die Agents bei einer Panoramastadtrundfahrt mit einem Tuk-Tuk die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt bewundern. (red)