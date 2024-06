"Das war eine perfekte Gelegenheit, um mal ganz ungezwungen mit den Agents ins Gespräch zu kommen“, sagt Katharina Larch, die bei schauinsland-reisen seit dem vergangenen Jahr die Agenturpartner in Österreich betreut. Insgesamt waren etwa 100 Agents dabei, die sich bei Essen und Getränken in lockerer Atmosphäre austauschten und die aktuellen Themen der Branche besprachen. Stationen waren St. Pölten, Wels, Kufstein und Bregenz.

Informieren, austauschen, n etzwerken



„Die stationären Reisebüros sind auch in Österreich unsere wichtigsten Vertriebspartner“, betont Katharina Larch. Auf den „Taste & Talk“-Abenden gab es mit den Agents viel zu besprechen. Das lockere und ungezwungene Netzwerken stand dabei im Vordergrund. Die Abende fanden mit einem Flying Buffet und überwiegend an Stehtischen statt. Interessiert waren die VerkäuferInnen der Reisebüros sowohl an den Produkthighlights aus den gerade erst veröffentlichten Winterkatalogen von schauinsland-reisen als auch am neuen „Young Stars“-Katalog, der sich explizit an die junge Zielgruppe bis 28 richtet. Fragen gab es darüber hinaus zu den neuen Kreuzfahrtkombinationen, die künftig auf den Kanaren und Madeira mit MSC Cruises angeboten werden und auch der Fernreisespezialist Explorer, der seit Ende April mehrheitlich zu schauinsland-reisen gehört, war Thema in den Gesprächen. „Der direkte und persönliche Austausch mit den Agents ist für uns enorm wichtig“, sagt Katharina Larch und zieht nach der Premiere der „Taste & Talk“-Reihe ein durchweg positives Fazit: „Gschmackig und gmiatlich - gern wieder!“

Famtrips für Agents aus Österreich

Eine weitere Gelegenheit, Infos und Verkaufstipps aus erster Hand zu bekommen, bietet sich den Agents mit den Inforeisen, die schauinsland-reisen noch in diesem Jahr veranstaltet. Im September gibt es eine Tour nach Hurghada, die sich mit Flügen ab Salzburg, Wien und München speziell an die Agenturen in Österreich richtet. Im November werden bei einer Tour nach Zypern ebenfalls Flüge ab Wien angeboten. Eine Übersicht über alle Inforeisen und die Anmeldeformulare gibt es auf slr-info.at im Bereich Schulungen und Events. (red)