Costa Fortuna startet Sommerrouten ab Athen

Im Sommer 2024 bietet die italienische Reederei einwöchige Kreuzfahrten in Griechenland und in der Türkei an Bord der Costa Fortuna an. So steuert das Schiff bis 13. September immer freitags vom Hafen von Piräus aus zunächst Istanbul und dann die schönsten Inseln Griechenlands an: Mykonos, Kreta, Rhodos und Santorin. Auf ausgewählten Abfahrten wird Rhodos durch einen zweiten Anlauf in der Türkei - in Bodrum - oder auf der griechischen Insel Kos abgelöst.

Für österreichische Gäste bietet Costa dazu auch An- und Abreisepakete mit FlexFlügen ab/bis Wien nach Athen an - inklusive Transfer zum Abfahrtshafen.

Routen mit "Sea Destinations"

Die Sommerroute der Costa Fortuna bietet außerdem eine große Neuheit: die „Sea Destinations“. Dabei handelt es sich um ein innovatives Routenkonzept das die klassischen Hafendestinationen um neue Ziele auf See erweitert. So bereichern besondere Events an Bord das Reiseerlebnis und ermöglichen es Gästen, ihren Urlaub noch intensiver aus der einzigartigen Perspektive des Meeres zu genießen.

Auf der Costa Fortuna erwartet die Gäste:

Meerenge der Dardanellen mit Show der Derwische

Mykonos - Sea Party am Pool :

Archipel von Santorin - Sonnenuntergangsevent an Bord

EM-Public Viewing an Bord

An Bord der Costa Schiffe haben die Gäste die Möglichkeit, die Spiele der Fußball-Europameisterschaft zu verfolgen, die von 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland ausgetragen wird. Dank Satellitenübertragung werden alle EM-Spiele auf den Costa Kreuzfahrten in dieser Zeit im Mittelmeer und nach Nordeuropa in öffentlichen Bereichen an Bord kostenlos auf großen Bildschirmen zu sehen sein.

Weitere Informationen unter: www.costakreuzfahrten.at (red)