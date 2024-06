Erste Holiday Inn – the niu Hotel in Deutschland

Die Eröffnung markiere den Beginn der Zusammenarbeit zwischen der Marke Holiday Inn von IHG und der Marke the niu von NOVUM Hospitality, wie es in einer Mitteilung heißt. In den kommenden Monaten sollen weitere Holiday Inn – the niu Hotels eröffnet werden, zum Beispiel an Standorten wie Nürnberg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Berlin, München, Hamburg und Potsdam. Die Markenkooperation werde auch in Städten außerhalb Deutschlands lanciert, darunter Amsterdam und Haarlem in den Niederlanden, Manchester in Großbritannien sowie Wien. IHG und NOVUM Hospitality hätten kürzlich ihr erstes zusätzliches Pipeline-Hotel für Holiday Inn – the niu unterzeichnet. Diese Immobilie ergänze die ursprünglich im April 2024 im Rahmen dieser Markenkooperation unterzeichneten 52 Hotels, wie es heißt.

Design & Innovation

Holiday Inn – the niu vereine das lokal inspirierte Design und die innovative Atmosphäre von the niu mit dem global anerkannten Ruf und der Markenbekanntheit von Holiday Inn. Gäste, die in einem Holiday Inn – the niu Hotel übernachten, können außerdem Punkte sammeln und einlösen, wenn sie sich für IHG One Rewards anmelden. Das Holiday Inn – the niu Cure mit 177 Zimmern liegt in der historischen Stadt Erlangen und orientiert sich sowohl mit seinem Namen als auch im Design an der bekannten Verbindung der Stadt zur Medizin und Medizintechnik.

Wie bei Holiday Inns Open Lobby Konzept haben alle Holiday Inn – the niu Hotels „Living Lobbies“ – Wohlfühloasen, in denen Gäste entspannen oder arbeiten können. Der Bar-Lounge-Bereich vor Ort bietet die Möglichkeit, den Tag mit einem Getränk und kleinen Snacks ausklingen zu lassen. Der 24-Stunden-Lobby-Shop des Hotels bietet eine Auswahl an Snacks. (red)