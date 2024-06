Israel: Pride-Events in Tel Aviv

Statt der großen Pride-Parade werden den ganzen Monat über diverse Events angeboten. Die Hauptveranstaltung des diesjährigen Prides findet mit der Tel Aviv Pride and Hope Assembly am 6. Juni 2024 statt. Die Kundgebung soll gemeinsame Werte wie Freiheit, Gleichwertigkeit und Hoffnung zum Ausdruck bringen sowie Solidarität demonstrieren. Die besten Musiker des Landes werden auf der Pride and Hope Assembly auftreten und die Helden der israelischen LGBTQI+-Community feiern.

Pride-Partys 2024

Bereits am ersten Juni-Wochenende fanden in Tel Aviv weitere Events statt, darunter das Pride Family Picnic. Am 8. Juni 2024 findet das traditionelle Konzert des internationalen Star-DJs Offer Nissim zum Pride 2024 statt, welches jedes Jahr tausende Besucher anlockt.

Ein weiteres Highlight ist vom 13. bis 15. Juni 2024 das Drama Queen Theater Festival: Auf dem Festival werden LGBTQI-Künstler aus verschiedensten Branchen, darunter Schauspieler, Regisseure, Autoren, Performer und viele mehr auftreten und zum dritten Mal die künstlerische Vielfalt des LGBTQI+-Theaters präsentieren.

Den ganzen Monat über finden an vielen Tagen weitere Pride-Partys in Tel Aviv statt, die alle ihren eigenen Charakter haben. Eine Übersicht über alle offiziellen Pride-Veranstaltungen in Tel Aviv ist HIER verfügbar. (red)